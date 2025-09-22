Προφανώς δεν υπάρχει συριζαίος καλεσμένος σε μέσο ενημέρωσης που να μη δέχεται ερωτήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Ο Χρήστος Γιαννούλης ρωτήθηκε για πολλοστή φορά για αυτό τις προάλλες. «Ο χρόνος και ο τρόπος που θα γίνει σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την παρούσα κατάσταση θέλει πολύ ιδιαίτερο χειρισμό για να μη λειτουργήσει αντίστροφα. Και όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει τόσο καλύτερα» απάντησε. Ετσι όπως το πάει ο Αλέξης, στην Κουμουνδούρου το σύνδρομο της Στοκχόλμης θα μετονομαστεί σε σύνδρομο της λεωφόρου Αμαλίας.

Ξεφτιλίκια

«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για να αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω». Αυτό ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, στη δήλωση με την οποία διέψευσε δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από το Κίνημα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος – τονίζοντας ότι θα ξανακατέβει με το ΠΑΣΟΚ. Η μομφή μπορεί να απευθύνεται σε συναδέλφους του από κάθε πλευρά των εδράνων, αλλά ως γνωστόν υπάρχουν κυρίως πασόκοι για όλα τα κομματικά γούστα.

Γιουχάισμα

Το Σάββατο, αγρότες και κτηνοτρόφοι γιούχαραν στις Σέρρες τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό γιατί δεν τους ικανοποίησαν οι απαντήσεις που έδωσε για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (οι πιο θερμόαιμοι του πέταξαν καφέδες και νερά). Πάντως, αν ένας καραμανλικός έρχεται αντιμέτωπος με τέτοια υποδοχή στην κοιτίδα του καραμανλισμού, τότε νομιμοποιείται κανείς να υποθέσει πως τα πράγματα για τη ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα είναι δυσκολότερα απ’ ό,τι πιστεύουν οι νεοδημοκράτες κάτω από τα Τέμπη.

Διαφωνία

Ο Γιώργος Βλάχος διαφώνησε με την αρχηγική επιθυμία να εκλεγεί δι’ εγέρσεως ο νέος γραμματέας της γαλάζιας ΚΟ. Ηθελε «να τηρηθεί ο κανονισμός» και «να στηθεί κάλπη». Βέβαια, δεν του είπε κανείς «να κατέβει από το τρένο». Λογικό. Δεν διώχνεις κάποιον επειδή νιώθει πού και πού την ανάγκη να θυμίζει την παρουσία του – ειδικά όταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχεις ποντάρει στην παλιά ΝΔ, την ορθόδοξη, για να επαναπροσεγγίσεις συντηρητικούς ψηφοφόρους κι εκείνος είναι μια από τις ενσαρκώσεις της.