Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοινώσεις τους στέκονται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που ζητάει να εγκριθεί το αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου που έχασε στα Τέμπη. Δεν είναι δεδομένο πως με αυτή την κίνηση οι δύο πλευρές θα κερδίσουν με κάποιον τρόπο την εύνοια των γονέων. Το κλίμα που επικρατεί και για την αντιπολίτευση θα μπορούσε να είναι και καλύτερο μεταξύ των συγγενών των θυμάτων. Αν βέβαια υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαμάχες σε αυτό το πεδίο, σίγουρα δεν είναι αυτές με τα κόμματα – και όσο θα υπάρχει πολιτική κινητικότητα τόσο μεγαλύτερη δημοσιότητα θα παίρνουν.

ΧΩΡΙΣ ΚΟΕΣ

Πώς ξεκίνησε η φημολογία για πασοκικό συνέδριο τον Νοέμβριο; Κάποιος του οργανωτικού βρήκε κάποιους της αντιπολίτευσης σε ένα πηγαδάκι στη Χαλκιδική, κάτι τους είπε για μια συζήτηση που είχε με τον 6ο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη, δεν θέλει και πολύ να μαθευτούν οι προθέσεις. Αλλο αυτές όμως και άλλο οι αποφάσεις – πριν το ΠΑΣΟΚ φτάσει όντως στο συνέδριό του, έχει άλλες κινήσεις που πρέπει να κάνει. Μια από αυτές είναι να ανακοινώσει Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει γραμματέα (τον Γιάννη Βαρδακαστάνη), αλλά δεν έχει σώμα. Και όσο να ‘χει, για να στηθεί συνέδριο σε ενάμιση μήνα, χρειάζονται στελεχιακά χέρια.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Και επειδή μετά το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων οι συζητήσεις για νέους φορείς στα δεξιά, τα αριστερά και κάπου ανάμεσα πληθαίνουν, ο ένας εκ των υπόπτων ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως αυτή την περίοδο το μόνο που κάνει είναι να συγγράφει. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να έχει εκδώσει το βιβλίο του μέχρι το τέλος του 2025, να έχει πει όσα είναι να πει (ενδιαφέροντα και για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ), να πάει παρακάτω τη ζωή του – και βλέπουμε τι μέλλει γενέσθαι. Αν βέβαια του σκάσει καμία κομματική βόμβα από το 25% που θέλει κάτι «καινούργιο και άφθαρτο», κανείς όντως δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Οργανωτική δουλειά ακόμα δεν έχει γίνει.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέχρι τότε όμως η γραμμή άμυνας (που τέτοια είναι, αλλά δεν λέγεται) σχηματίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου τα στελέχη μιλούν διαρκώς για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο –γνωρίζοντας πως όσο πιο στέρεο βρει ο Τσίπρας ένα πιθανό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς (ή στελεχών της) τόσο πιο δύσκολο θα είναι να το αγνοήσει. «Το πολιτικό μου αισθητήριο λέει ότι δεν θα υπάρξει μια σύγκρουση του Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Φάμελλο, γιατί πέρα απ’ όλα τα άλλα σε πολιτικό και προγραμματικό επίπεδο υπάρχει κοινή ανάλυση και κοινός προγραμματικός και πολιτικός λόγος» ανέφερε και ο Κώστας Ζαχαριάδης – όπου πολιτικό αισθητήριο, σημειώνουμε ευσεβείς πόθοι.

ΑΠΟΡΙΑ

Εχουμε συνειδητοποιήσει στην Αθήνα τη ζημιά (και την οργή) των κτηνοτρόφων;