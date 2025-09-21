Από σήμερα στις 09.20 το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται στο Mega για πέμπτη σεζόν. Η πρωινή εκπομπή που έχει καθιερωθεί ως μία από τις αγαπημένες επιλογές των τηλεθεατών, κάθε Σάββατο και Κυριακή θα προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία με ανθρώπινη προσέγγιση.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με την ευθύτητα και την ειλικρίνειά της θα ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας ξανά με το κοινό. Μαζί της θα έχει τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνο Βασάλο και Νόρα Καούρη για να αναλύουν την επικαιρότητα, ο καθένας με τη δική του ματιά.