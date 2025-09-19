Ως αναμένετο, η πρώτη συζήτηση για τη διαμόρφωση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξε σε φιάσκο. Παρά τη συμφωνία των κομμάτων ότι η λίστα είναι «δυναμική» και άρα υπόκειται σε αλλαγές και προσθαφαιρέσεις, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στους μάρτυρες, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίστηκε συσπειρωμένη στο αίτημα της κλήσης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γιώργου Μυλωνάκη κι άλλων κορυφαίων υπουργών. Κατ’ αρχάς, η λίστα δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που φέρονται να έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του σκανδάλου, καθώς η γαλάζια πλειοψηφία αρνήθηκε να κληθούν οι κύριοι που εμφανίζονται στη δικογραφία με τα ψευδώνυμα «Φραπές» και «Χασάπης», ενώ αρνήθηκαν και την κλήση του στελέχους της ΝΔ Καλλιόπης Σεμερτζίδου, της οποίας έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος. Από τη γαλάζια λίστα απουσιάζει, επίσης, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η κεντρική μάρτυρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που με τους ελέγχους της «ξεκλείδωσε» το σκάνδαλο. Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε, τέλος, την κλήση του Μητσοτάκη, του Μυλωνάκη και μιας σειράς υπουργών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «θέλει να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου». Αντιθέτως, αποφασίστηκε να κληθούν πρόσωπα που εδώ και δεκαετίες έχουν πάψει να επιτελούν ρόλο στη διαχείριση του Οργανισμού. Μεταξύ αυτών και δύο… μακαρίτες, παλαιά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1999, που προτάθηκαν από τη ΝΔ, αν κι έχουν φύγει από τη ζωή. Στα ευτράπελα να προσθέσω και τα λάθη σε λίστες, όπως της Ελληνικής Λύσης που ζητούσε την κλήση του «Γιώργου Μυλωνά» (εννοώντας Μυλωνάκη) και του… Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Καταγγέλλουν συγκάλυψη

Για την αντιπολίτευση οι παραπάνω αποφάσεις συνιστούν ένδειξη ότι η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει την εξέλιξη και κατάληξη της Εξεταστικής για τα Τέμπη. Από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε λόγος για «μεθόδευση συγκάλυψης» με τον αποκλεισμό μαρτύρων, ενώ πρέπει να θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι τα κόμματα θα επανέλθουν για την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη για να απαντήσει για τις καταγγελίες ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις της έρευνας όσο ήταν σε εξέλιξη.

Σε τι συμφώνησαν

Να πω, πάντως, ότι υπήρξε ένα θέμα στο οποίο τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής συμφώνησαν. Οτι η Εξεταστική θα ασχοληθεί αρχικά με την παρούσα περίοδο διακυβέρνησης και τα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις κλήσεις διοικητικών στελεχών και υπουργών και, στη συνέχεια, θα πάει προς τα πίσω χρονολογικά, στρέφοντας την έρευνα στο παρελθόν. Εξού και, όπως ανακοινώθηκε, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την προσεχή Τετάρτη με μάρτυρες τους τελευταίους διοικητές του Οργανισμού, τον σημερινό (μεταβατικό) Ιωάννη Καββαδά και τον Νίκο Σαλάτα. Οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται τηλεοπτικά, θυμίζω, για όσους θέλετε να προμηθευτείτε τα σχετικά (ποτά, ποπκόρν κ.λπ.).

Πρώτη διπλωματική επαφή για Γκίλφοϊλ

Τα ξημερώματα στη Γερουσία επρόκειτο να γραφτεί η τελευταία πράξη του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα. Λίγες ώρες πριν, όμως, η Γκίλφοϊλ είχε μια θερμή συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που βρέθηκε στην Ουάσιγκτον στη δεξίωση για τον Οικουμενικό Πατριάρχη (έχοντας ταξιδέψει για την προετοιμασία της επικείμενης παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ). Μου λένε ότι στη συνομιλία τους η Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε καλά διαβασμένη κι αναγνώρισε αμέσως την ελληνίδα διπλωμάτη εξ όψεως, ενώ δήλωσε πως έχει μελετήσει και γνωρίζει πια τη δουλειά που έχει κάνει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Εξέφρασε δε τη γενικότερη ανυπομονησία της να εγκατασταθεί και να γνωρίσει κι από κοντά την Ελλάδα.

Παραπονεμένα «ιερά» λόγια

Το παράπονό του εξέφρασε δημόσια χθες ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος για το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχε με τον Μητσοτάκη. Μιλώντας στο περιθώριο αγιασμού στο Ηράκλειο, σχολίασε πως «πήγαμε και είπαμε τον πόνο μας, η πολιτεία μάς άκουσε. Η απάντηση που πήραμε για το “μεταθετό” μάς στενοχωρεί». Ξεκαθάρισε πως αν και «θα μπορούσε αυτός ο διάλογος να πάει καλύτερα, εμείς μπορέσαμε και είπαμε το θέμα που μας απασχολεί και πάμε μπροστά». Το πότε θα εκλεγεί νέος μητροπολίτης στα Χανιά δεν προσδιορίστηκε, όμως. «Θα ενημερώσουμε τους σεβασμιότατους ιεράρχες μας για τη συνάντηση σε Συνοδική Σύσκεψη το επόμενο διάστημα», είπε ο Ευγένιος, «κι επιφυλαχθήκαμε να απαντήσουμε σχετικά».