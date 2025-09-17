Δεκάδες χιλιάδες αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς που εξαπλώνεται σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας. Η νόσος έχει κάνει την εμφάνισή της από πέρυσι τον Αύγουστο, ενώ ήδη από τον φετινό Ιούλιο η αύξηση των κρουσμάτων είχε κριθεί ανησυχητική. Το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας, ένας κρίσιμος κλάδος του πρωτογενούς της τομέα, η κτηνοτροφία, και μια εξαιρετικά σημαντική αγορά, του κρέατος και των γαλακτοκομικών, απειλούνται εδώ και αρκετό καιρό, λοιπόν.

Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μόλις τις τελευταίες ημέρες μιλάει για «έφοδο δέκα ημερών» – κατά τη διάρκεια των οποίων όλες οι κτηνιατρικές του μονάδες, μαζί μ’ αυτές των περιφερειών, θα κάνουν εντατικούς ελέγχους – και προειδοποιεί πως αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία αποφάσισε, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε ένα λοκντάουν, σε μια καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων στο σύνολο της επικράτειας.

Το κράτος έχει ξεκάθαρα καθυστερήσει πολύ να αντιδράσει. Εχει προσπαθήσει να κρύψει το πρόβλημα κάτω απ’ το χαλί με ημίμετρα – τα οποία, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο αντί να το προστατεύουν. Ο αρμόδιος υπουργός διατείνεται ότι έπραξε τα δέοντα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς. Ομως, η πραγματικότητα τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα αποφάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνουν πως εκείνο απέτυχε να εκπληρώσει τον ρόλο του. Απέτυχε να περιορίσει τη διάδοση της ασθένειας και να στηρίξει την ελληνική κτηνοτροφία.