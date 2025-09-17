Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο των δέκα ημερών που αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους περιφερειάρχες της χώρας και στόχο τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς. Ηδη σχεδόν 270.000 ζώα που αντιπροσωπεύουν το 3% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας έχουν θανατωθεί από τον περασμένο Αύγουστο του 2024 δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην εσωτερική αγορά και ναρκοθετώντας το μέλλον της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα.

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περασμένη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 υπό την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τη συμμετοχή όλων των περιφερειαρχών της χώρας αλλά και υπηρεσιακών φορέων αποφασίστηκε και είναι σε εξέλιξη σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει δεκαήμερο εντατικής εποπτείας με ενεργοποίηση του συνόλου του κτηνιατρικού προσωπικού ώστε να βρίσκεται στο πεδίο και να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Παράλληλα δημιουργούνται σταθμοί απολύμανσης σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας κατόπιν υπόδειξης των περιφερειών σε κεντρικές οδούς και στις βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος.

Οι έλεγχοι στο πεδίο θα είναι συνεχείς, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ενώ για την απολύμανση όλων των οχημάτων που θα προσεγγίζουν τις μονάδες εκτροφής θα υπάρξει πιστοποιητικό απολύμανσης έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει παράδοση ζωοτροφών, γάλακτος κ.λπ., εάν δεν έχει γίνει απολύμανση.

Ανοικτό το lockdown

Η επιτυχία του σχεδίου δράσης είναι κομβική καθώς εάν δεν φέρει αποτελέσματα, είναι ανοικτό ακόμα και το lockdown στις περιοχές που εμφανίζουν κρούσματα, με απαγόρευση μετακινήσεων των αιγοπροβάτων, τα οποία θα παραμείνουν στους στάβλους, και απαγόρευση της διακίνησης κρέατος και γάλακτος, κάτι που ισοδυναμεί με οικονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων. Για τον λόγο αυτόν θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας και η συμβολή και η εφαρμογή των μέτρων από τους κτηνοτρόφους. Το σχέδιο δράσης των δέκα ημερών έχει στόχο να ανακόψει τη διάδοση της νόσου.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και συνεπώς δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή. «Το ζήτημα είναι ότι εδώ που βρισκόμαστε πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει οι περιφέρειες, ως έχουσες την αρμοδιότητα τήρησης των μέτρων, και όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπούμε σε εντελώς διαφορετική λογική για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Είναι μια προσπάθεια να κάνουμε όλοι μαζί το βήμα για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο» συμπλήρωσε σημειώνοντας ότι το επόμενο δεκαήμερο οι περιφέρειες μέσα από την επιτόπια παρουσία τους, σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ, θα εντατικοποιήσουν τους επιτόπιους ελέγχους και θα ενθαρρύνουν τους κτηνοτρόφους για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Στα θέματα που εξετάζονται και συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη είναι ακόμα αν θα πρέπει να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς, αλλά και το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι με απολυμαντικά μέσα από τις περιφέρειες.

Πάντως για σήμερα έχει προγραμματιστεί πανελλαδική διαμαρτυρία στις 11 το πρωί από τους κτηνοτρόφους στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι ζητούν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται και η παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων για τα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί από την ευλογιά, καθώς επίσης και ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων αλλά και το άμεσο άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά.

Πάντως από την πλευρά του υπουργείου σημειώνουν ότι αναφορικά με τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ευρώπη και τα αποτελέσματά τους είναι αναμφίβολα, ενώ το γεγονός θα έχει και σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομία, διότι επηρεάζει το εθνικό προϊόν της φέτας. «Αυτή τη στιγμή η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να μην προχωρήσουμε στον εμβολιασμό» ανέφερε σε δηλώσεις του χθες ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.