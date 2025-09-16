Tο χρονικό της τραγωδίας των Τεμπών, η οποία έχει σημαδέψει την ελληνική κοινωνία, και η «χαρτογράφηση» των σοβαρών αδικημάτων που αποδίδονται σε καθένα από τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα περιλαμβάνονται μέσα στις 996 σελίδες που αριθμεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα, ο οποίος δείχνει τον δρόμο προς το εδώλιο για τους κατηγορουμένους και φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την έναρξη της δίκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός με ταχύτατους ρυθμούς αξιολόγησε το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια ο εφέτης ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης και αμέσως συνέταξε την πρότασή του αναμένοντας τώρα τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προέδρου Εφετών για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης. Δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις η έναρξη της δίκης των Τεμπών ίσως έρθει νωρίτερα από την άνοιξη του 2026, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, ενώ άλλες αρμόδιες πηγές επιμένουν ότι με βάση τον αριθμό των κατηγορουμένων και των μαρτύρων δύσκολα θα μπορέσει να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία πριν από το τέλος του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι μόλις έγινε γνωστή η είδηση για την ολοκλήρωση της πρότασης από την πλευρά του εισαγγελέα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά δικηγόρων και συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι διατύπωναν ερωτήματα για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν ο έλεγχος και η αξιολόγηση των 60.000 σελίδων της δικογραφίας.

Για πρώτη φορά μάλιστα, δυόμισι χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, 35 οικογένειες διά των δικηγόρων τους ενώνονται σε ένα κοινό υπόμνημα με το οποίο ζητούν συμπληρωματική ανάκριση για συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης.

Η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εισαγγελική πρόταση ότι «μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες!».

Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο για τον καθένα κατηγορούμενο, διατυπώνοντας τη γνώμη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι σε όσους έχουν ήδη επιβληθεί, μέχρις ότου κριθούν για πράξεις ή παραλείψεις τους από τη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, περιγράφονται επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο και με επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγκοινωνιών πράξεις, σωματικές βλάβες μεγάλου αριθμού ανθρώπων και σημαντικές βλάβες στις σιδηροδρομικές υποδομές, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια, μεγάλου αριθμού πολιτών, παραβάσεις καθήκοντος και άλλες.

Οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο, αν δεν αλλάξει κάτι από την αξιολόγηση του προέδρου Εφετών, θα καθίσουν ως υπεύθυνοι, εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη και τους σιδηροδρομικούς που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου (δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών), της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, και άλλοι που με παραλείψεις τους συνετέλεσαν καθοριστικά στο τραγικό δυστύχημα, καθώς κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές δεν είχαν ολοκληρωθεί και βασικά συστήματα ασφάλειας δεν λειτουργούσαν. Αλλωστε και στην πρότασή του ο εισαγγελέας Εφετών Λάμπρος Τσόγκας σημειώνει μεταξύ άλλων: «Συμπερασματικά η πιο πάνω περιγραφείσα συμπεριφορά τους με τις επιμέρους αναλυτικά αναφερόμενες πράξεις λειτούργησε ως επικίνδυνη επέμβαση στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αφού έτσι μέχρι τις 28-2-2023 δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφάλειας τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης και αυτόματης ακινητοποίησης των τρένων (ETCS-1) σε περίπτωση αντίρροπης κίνησής τους, οπότε επήλθε η κατωτέρω περιγραφόμενη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών από τη διατάραξη στην ασφάλεια της κυκλοφορίας τους, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, όπως αναλυτικά εκτίθεται κατωτέρω, ενώ επήλθαν και τα περαιτέρω βαρύτατα αποτελέσματα».