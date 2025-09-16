Οριστικό φρένο στις μειώσεις επιτοκίων «βλέπει» η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στο τελευταίο δελτίο του Παρατηρητηρίου για τον Πληθωρισμό. Οπως αναφέρει, δεν αναμένεται νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ ούτε τον Οκτώβριο ούτε και τον Δεκέμβριο – παρά για τις μέχρι πρότινος εκτιμήσεις των αγορών για μια μείωση έως το τέλος του 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤτΕ προχώρησε σε δυσμενή αναθεώρηση των προβλέψεών της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) να υπολογίζεται υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός αναμένεται να κλείσει το 2025 στο 3,1% λόγω του επίμονα υψηλού πληθωρισμού στις υπηρεσίες, ενώ η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για 2,5%! Για το 2026, η ΤτΕ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,6%, προτού πέσει στο 2,4% το 2027.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις της ΤτΕ υπολόγιζαν πως ο ΕνΔΤΚ θα έκλεινε το 2026 στο 2,1%. Ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων) εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία, πέφτοντας από το 4% φέτος στο 3,2% το 2026 και στο 2,3% το 2027.

Παρά τη βελτίωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, κυρίως λόγω των επίμονων αυξήσεων στις υπηρεσίες και τα τρόφιμα. Οπως αναφέρει η έκθεση, η ισχυρή τουριστική ζήτηση, τα αυξημένα ενοίκια και οι μισθολογικές πιέσεις διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες, ενώ οι τιμές των ανεπεξέργαστων τροφίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σημειώνεται ότι οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα συνεχίζουν να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Η κεντρική τράπεζα υπογραμμίζει ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα είναι σταδιακή, με τους κινδύνους να είναι ανοδικοί, ειδικά αν οι τιμές των τροφίμων ή της ενέργειας αποδειχθούν πιο ανθεκτικές στις καθοδικές πιέσεις από ό,τι προβλέπεται.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στο σύνολο της ευρωζώνης, η ΤτΕ προβλέπει αύξηση του ρυθμού μείωσής του. Το 2025 ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1%. Για το 2026, η ΤτΕ εκτιμά ότι θα κλείσει το έτος στο 1,7%, προτού σημειώσει μια μικρή νέα αύξηση το 2027, όταν και υπολογίζεται πως θα φτάσει στο 1,9%. Οπως αναφέρει, η μείωση στον πληθωρισμό αντανακλά τον αποπληθωρισμό (μείωση τιμών) στην ενέργεια, ενώ από το 2027 αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, λόγω της εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS2).