Η έρευνα που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτει κάτι που δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας γνωρίζουν ήδη από πρώτο χέρι: ο μισθός τους φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και για μια διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα της συνεπάγεται υποβάθμιση του βιοτικού της επιπέδου, αφού συρρικνώνει την αγοραστική της δύναμη.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, τα οποία παρουσιάστηκαν ως η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στη μεταπολιτευτική ιστορία, δεν μπορούν από μόνα τους να την καταπολεμήσουν. Το παραδέχονται ακόμη και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και του κυβερνώντος κόμματος που λαμβάνουν μέρος στην καμπάνια ενημέρωσης την οποία έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση γι’ αυτά, δηλώνοντας πως αποτελούν μόνο ένα μέρος της λύσης.

Πράγματι, απαιτείται ένα πλέγμα συνδυασμένων δράσεων προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες. Χρειάζονται συντονισμένες παρεμβάσεις μιας σειράς υπουργείων. Το κόστος ζωής αυξάνεται από το κόστος διατροφής, στέγασης, ενέργειας, και πάει λέγοντας. Ο μισός έως δύο μισθοί ετησίως δεν θα ανακουφίσουν όσους δεν έχουν χρήματα για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Μια γρήγορη ματιά στα αρχεία των δημοσκόπων θυμίζει πως η κοινή γνώμη φωνάζει για τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην καθημερινότητά της εδώ και χρόνια, βέβαια. Εχει έρθει επιτέλους η ώρα για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισής της, ικανό να φέρει αποτελέσματα. Η επικοινωνιακή διαχείριση – σαν τον μισθό – δεν αρκεί πλέον.