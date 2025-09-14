Ο καθορισμός της ακριβούς ημερομηνίας για την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο ενδέχεται να καθυστερήσει κάπως, λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία, δήλωσε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία. Σε ερώτηση εάν μπορεί να προκύψει και ζήτημα αναβολής της επίσκεψης, η πηγή απάντησε αρνητικά λέγοντας πως, αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει κάτι απρόοπτο, ήδη έχει γίνει αρκετή προεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η επίσκεψη αυτή πρόσθεσε, είναι σημαντική τόσο για την Κύπρο όσο και για τη Γαλλία και τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή.

Η ίδια πηγή απάντησε θετικά στο ερώτημα εάν η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, αν και συνέστησε υπομονή μέχρι το κλείδωμα της ημερομηνίας. Υπέδειξε πάντως ότι η Κύπρος δεν αναμένει ιδιαίτερες καθυστερήσεις ένεκα και του γεγονότος ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας με βάση το Γαλλικό Σύνταγμα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του γάλλου προέδρου. Επισημαίνεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν παρότι καταγράφει τη χαμηλότερη δημοτικότητα στα οκτώ χρόνια της προεδρίας του, μόλις στο 19% από το 23% τον προηγούμενο μήνα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να προκηρύξει προεδρικές εκλογές και πως θα εξαντλήσει και τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του.

Κύπρος και Γαλλία αναμένεται να θέσουν τις σχέσεις τους σε ένα νέο επίπεδο, υπογράφοντας μια αναβαθμισμένη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Το κυριότερο μέρος είναι αυτό της άμυνας σε πολλά μάλιστα επίπεδα, τώρα και με την εμπλοκή νέων κυπριακών εταιρειών οι οποίες διαστηριοποιούνται στον τομέα. Εντονο είναι το ενδιαφέρον του Παρισιού για στρατιωτικές κι άλλες «κρίσιμες» υποδομές στην Κύπρο, όπως αεροδρόμια και λιμάνια.

Η Γαλλία ενδιαφέρεται για πρόσθετες διευκολύνσεις για πολεμικά της πλοία, σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα και αβλαβούς διελεύσεως αλλά και την κατασκευή υποδομών, δίπλα στη ναυτική βάση στο Μαρί. Η συμφωνία θα αφορά ζητήματα ασφάλειας σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο και καθορισμό συντονισμού για τις περιφερειακές δράσεις στις οποίες εντάσσεται ο IMEC, ο διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης ο οποίος περνά και από την Κύπρο. Θα καλύπτει επίσης ζητήματα καινοτομίας (στην άμυνα, την παιδεία, την ψηφιοποίηση και άλλα), θέματα εκπαίδευσης, εμπορίου, ναυσιπλοΐας, όπως και το κρίσιμο και για τις δύο χώρες ζήτημα του Μεταναστευτικού.

Και στην Αθήνα;

Παράλληλα, κάποιες πληροφορίες από την Αθήνα αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε μετά την Κύπρο, ο Εμανουέλ Μακρόν να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα όπου θα υπογράψει συμφωνίες περαιτέρω αναβάθμισης της διμερούς ελληνογαλλικής συνεργασίας – ωστόσο αυτό δεν έχει κλειδώσει ακόμα.