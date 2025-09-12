Τα γραφεία της Χαμάς στην Τουρκία, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, και όχι αυτά στην Ντόχα του αραβικού εμιράτου του Κατάρ ήταν στον αρχικό σχεδιασμό του Ισραήλ για δολοφονικό πλήγμα κατά ηγετικών στελεχών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, υποστηρίζει δημοσίευμα-βόμβα της λιβανέζικης εφημερίδας «Al-Akhbar», φίλα προσκείμενης στη Χεζμπολάχ, που επικαλείται «καλά πληροφορημένες» αιγυπτιακές πηγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που αναπαράχθηκε χθες από ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ αναθεώρησε τελικά το σχέδιο, υπό τον φόβο ενεργοποίησης του Αρθρου 5 περί συλλογικής Άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και μιας μετωπικής σύγκρουσης με την αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ και λοιπούς δυτικούς συμμάχους.

Στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για τη φερόμενη σχεδιαζόμενη επιχείρηση στην Τουρκία. Εικάζεται ωστόσο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αποφάσισε τελικά να περιμένει μέχρι να συγκεντρωθούν οι ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα για να εξετάσουν την – «ύστατη» κατά τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ – πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προτού τελικά το Ισραήλ επιχειρήσει να τους δολοφονήσει.

Η Άγκυρα «δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ο ισραηλινός στρατός να επιτεθεί σε στόχους που συνδέονται με τη Χαμάς, αλλά η πιθανότητα μιας επίθεσης παρόμοιας με αυτή στην Ντόχα είναι χαμηλή», ανέφερε χθες η εφημερίδα «The National» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επικαλούμενη «αξιωματούχους και αναλυτές» στην Τουρκία. Στο φόντο είναι οι ευθείς απειλές που διατύπωσε προχθές – μόλις μία ημέρα μετά τον πρωτοφανή βομβαρδισμό της Ντόχα και αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις – ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας «το Κατάρ και όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς». Προς τούτο μάλιστα επικαλέστηκε ως προηγούμενο το «κυνήγι των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα» από τις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.

Ως «απερίσκεπτα» και «ισλαμοφοβικά» καταδίκασε τα σχόλια του ισραηλινού πρωθυπουργού το Κατάρ, κάνοντας λόγο για «ρητές απειλές μελλοντικών παραβιάσεων της εθνικής κυριαρχίας». Εν μέσω έξαρσης της ισραηλινής επιθετικότητας τα τελευταία 24ωρα, πέραν της Γάζας, κατά συνολικά πέντε αραβικών κρατών – Κατάρ, Λιβάνου, Συρίας, Υεμένης και Τυνησίας (με τις αποδιδόμενες στο Τελ Αβίβ επιθέσεις με drones κατά του διεθνούς στολίσκου Humud, που έχει ως στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας) – η Ντόχα συγκάλεσε έκτακτη αραβο-ισλαμική σύνοδο κορυφής την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα.

Ζητούμενο είναι η «συλλογική αντίδραση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι. «Oλόκληρη η περιοχή του Κόλπου βρίσκεται σε κίνδυνο», τόνισε στο δίκτυο CNN, υπογραμμίζοντας ότι ο Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους» και «πρέπει να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, κατά της επίθεσης στην Ντόχα είχε ταχθεί ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, χαρακτηρίζοντάς την «λάθος» εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα. Όμως, κατά τη «Wall Street Journal», ο Νετανιάχου ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχικά έξαλλο για τις εξελίξεις Τραμπ ότι το Τελ Αβίβ είχε σύντομο χρονικό περιθώριο να λάβει αποφάσεις και «άδραξε την ευκαιρία».

Το αποτέλεσμα; Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για απελευθέρωση των ομήρων παραμένουν στον «αέρα», ενόσω ο Νετανιάχου έβαζε χθες την υπογραφή του στην επέκταση των παράνομων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», διακήρυξε, παραμονές της προαναγγελθείσας αναγνώρισής του από σειρά κρατών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τα λοιπά, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσαν αργά χθες σπάνια κοινή δήλωση καταδίκης της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα, καλώντας «τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης».