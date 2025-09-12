Δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ). Όπως αναφέρει η Ένωση, τα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια των servicers αφορούν συνολικά 2.572.142 δανειολήπτες, δηλαδή περίπου έναν στους τέσσερις Έλληνες! Περίπου τα μισά δάνεια (44,5 δισ. ευρώ) ανήκουν σε χαρτοφυλάκια του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» που επιστρατεύθηκε για την ελάφρυνση των ισολογισμών των τραπεζών από δάνεια που είχαν «κοκκινίσει» κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι ρυθμίσεις των servicers έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ. Από αυτές, περίπου μία στις τέσσερις (25%) αφορά διευθέτηση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Από τις προτάσεις του εξωδικαστικού, το ποσοστό αποδοχής από τους servicers άγγιξε το 91% τον Ιούνιο, ως αποτέλεσμα κυρίως της διεύρυνσης των περιουσιακών και εισοδηματικών ορίων που καθιστούν υποχρεωτική την έγκριση από τη μεριά του πιστωτή.

Πάντως, σαφώς επηρεασμένες από τη θερινή ραστώνη, οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ήταν μειωμένες τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, έγιναν 1.231 ρυθμίσεις για οφειλές αξίας 317 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική αύξηση 18,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1.039 ρυθμίσεις). Οι νέες αιτήσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ανήλθαν σε 3.340, ενώ πραγματοποιήθηκαν ακόμη 2.896 οριστικές υποβολές. Αύξηση σημειώθηκε σε αμφότερες τις κατηγορίες σε ετήσια βάση (10% και 26% αντίστοιχα), αφού τον περσινό Αύγουστο, οι νέες αιτήσεις ήταν 3.031 και οι οριστικές υποβολές 2.338.

Από την αρχή της λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, έχουν ρυθμιστεί επιτυχώς 41.748 οφειλές συνολικής ονομαστικής αξίας 13,56 δισ. ευρώ. Σαφής είναι η επίδραση που έχει παίξει στην αύξηση των ρυθμίσεων η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για να επιταχυνθούν οι ρυθμίσεις οφειλών της μεσαίας τάξης, που εφαρμόζεται από τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Για τις οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες, servicers), ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει προτείνει κούρεμα από 50% και άνω σε μία στις τρεις ρυθμίσεις (33%). Διαγραφή 30-50% της οφειλής προτείνεται στο 16% των ρυθμίσεων, ενώ μικρότερα κουρέματα (έως 30%) προτείνονται στο 19% των περιπτώσεων. Στο 32% των οφειλών δεν προτείνεται καμία διαγραφή. Τα μεγαλύτερα κουρέματα γίνονται στα καταναλωτικά (34% κατά μ.ό.) και στα επιχειρηματικά δάνεια (30% κατά μ.ό.), ενώ στα στεγαστικά η μέση διαγραφή υπολογίζεται στο 13%. Μικρότερες είναι οι διαγραφές χρέους προς το Δημόσιο (14,5% κατά μ.ό.), όπου μία στις δύο ρυθμίσεις (50%) μένει ως έχει.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ