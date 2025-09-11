Μέχρι πριν απο λίγα χρόνια το μποξ θεωρούνταν «αντρική υπόθεση». Τα δεδομένα, όμως, έχουν αλλάξει ριζικά και η Ισπανία αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μετάβασης. Μέσα σε μόλις μια δεκαετία, οι γυναικείες άδειες έχουν εκτοξευθεί από 211 το 2014 σε 4.638 το 2024, σύμφωνα με τη Federación Española de Boxeo. Παράλληλα, τα γυμναστήρια που προσφέρουν προγράμματα πυγμαχίας έχουν πενταπλασιαστεί – από 154 σε 719 μέσα στην ίδια περίοδο.

Η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο στατιστική. Είναι η καθημερινότητα αθλητριών όπως η Λάουρα Φουέρτες και η Τζένιφερ Φερνάντεθ, που ξεκίνησαν έφηβες σε χώρους όπου κυριαρχούσαν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες και σήμερα είναι πρόσωπα-σύμβολα της γυναικείας πυγμαχίας στην Ισπανία. Η Φουέρτες έγινε η πρώτη Ισπανίδα που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ η Φερνάντεθ έχει κατακτήσει εθνικούς τίτλους και ταυτόχρονα χτίσει μια ισχυρή παρουσία στα social media, με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Οι δύο τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για χιλιάδες κορίτσια που βλέπουν πλέον ότι «είναι δυνατόν».

Η αλλαγή κουλτούρας δεν ήρθε τυχαία. Εκτός από την προβολή σε ΜΜΕ και δίκτυα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν προγράμματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό, όπως το Universo Mujer της Iberdrola. Το αποτέλεσμα είναι ότι η εικόνα μιας γυναίκας με γάντια μποξ δεν προκαλεί πλέον έκπληξη, αλλά θαυμασμό. Μητέρες και κόρες, μοιράζονται την εμπειρία της προπόνησης, ενώ όλο και περισσότερα κορίτσια ξεκινούν από μικρή ηλικία.

Παράλληλα, οι ίδιες οι αθλήτριες λειτουργούν ως μαχήτριες κόντρα στα ταμπού. Η Φερνάντεθ θυμάται τα σχόλια που δέχτηκε στα βίντεό της, συχνά υποτιμητικά, αλλά απαντά με το παράδειγμα της καθημερινής δουλειάς της στο γυμναστήριο. Η Φουέρτες, από την πλευρά της, υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αποτέλεσε «τη στιγμή που το μποξ έπαψε να είναι αποκλειστικά αντρικό».

Εξαπλώνεται

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Σκηνές όπως η πρόσφατη αναμέτρηση στο Madison Square Garden ανάμεσα στην Ιρλανδή Κέιτι Τέιλορ και την Πορτορικανή Αμάντα Σεράνο, που γέμισε το γήπεδο με 20.000 θεατές και συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ, αποδεικνύουν ότι το γυναικείο μποξ έχει πλέον παγκόσμια δυναμική.

Είτε για αγωνιστικούς λόγους είτε ως μέσο γυμναστικής και αυτοπειθαρχίας, η πυγμαχία κερδίζει έδαφος στις γυναίκες. Σε ένα περιβάλλον που πριν από δέκα χρόνια φάνταζε ξένο, σήμερα κυριαρχεί η εικόνα νεαρών κοριτσιών, φοιτητριών, εργαζόμενων ή μητέρων που δένουν τα γάντια τους και μπαίνουν στο ρινγκ. Το μήνυμα είναι σαφές: οι γυναίκες όχι μόνο ανέβηκαν στο ρινγκ, αλλά έχουν κάθε πρόθεση να παραμείνουν. Ελλάδα, ακούς;