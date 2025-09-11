Για το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου (27/9) φαίνεται πως κλειδώνει η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, με τους Αντόνιο Γκουτέρες, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ να δίνουν ραντεβού μετά το τέλος της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το μόνο που απομένει είναι η τελική επιβεβαίωση της ημερομηνίας, η οποία μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες, ενώ θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, για διαδοχικές συσκέψεις με τους Χριστοδουλίδη και Τατάρ με σκοπό την προετοιμασία της τριμερούς. Τον μεν Χριστοδουλίδη θα τον συναντήσει αύριο, Παρασκευή, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ενώ η επίσκεψη στο γραφείο του Τατάρ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Μέρος της αποστολής της Ολγκίν, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», είναι να αξιολογήσει τις κινήσεις και των μερών μετά την πολυμερή συνάντηση του Ιουλίου και πόσα από τα συμφωνηθέντα έχουν υλοποιηθεί. Επί της ουσίας, όμως, για το Κυπριακό καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν αναμένει κάποια φοβερή εξέλιξη στη Νέα Υόρκη.

Εμπόδιο οι κάλπες

Ενα επιπλέον εμπόδιο στις συζητήσεις δημιουργεί, άλλωστε, το γεγονός ότι ο Τατάρ βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και χρησιμοποιεί το Κυπριακό ως θέμα πόλωσης για τις προεδρικές εκλογές στα Κατεχόμενα, επιμένοντας επιθετικά στη «λύση των δύο κρατών». Δύσκολα, λοιπόν, θα παρεκκλίνει από τη σκληρή γραμμή του ειδικά πριν στηθούν οι κάλπες της 19ης Οκτωβρίου. Εξαπολύει, μάλιστα, πυρά κατά του κύπριου προέδρου και για τα τρέχοντα θέματα των μεταξύ τους συζητήσεων, κατηγορώντας τον για καθυστερήσεις στις συμφωνίες για το άνοιγμα περισσότερων σημείων διέλευσης, ένα θέμα που θα τεθεί οπωσδήποτε ξανά στις διαβουλεύσεις τους με τον Γκουτέρες.

Κατευνασμός με αποφυλακίσεις

Στο μεταξύ, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στον Τατάρ, το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα Κατεχόμενα αποφάσισε την αποφυλάκιση τριών εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παρανόμως προφυλακισμένοι από τον Ιούλιο. Θυμίζω ότι πρόκειται για πέντε ελληνοκύπριους πολίτες που συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη, σε τουριστικό θέρετρο σε περιοχή του Τρικώμου, με τις «Αρχές» του ψευδοκράτους να τους κατηγορούν για κατασκοπεία. Οι τρεις θα αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους – πιθανώς σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει των συναντήσεων με την Ολγκίν – ενώ για τους άλλους δύο, ένα ζευγάρι, η «κράτηση» συνεχίζεται λόγω άλλης, ξεχωριστής, υπόθεσης που εκκρεμεί.

Επικοινωνία με Ρούμπιο

Σε αυτό το ενδιαφέρον τάιμινγκ το στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Κύπρο επιβεβαιώθηκε και από την επικοινωνία που είχαν χθες οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Κωνσταντίνος Κόμπος, για ζητήματα συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ο Κόμπος σημείωσε ότι η συνομιλία αφορούσε βασικά την απολογιστική ανασκόπηση αυτής της κοινής ατζέντας τους, ενώ συζήτησαν και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, τονίζοντας τη συμφωνία τους για την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Επιμένει για το σημείωμα

Δεν πρόκειται να αφήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου το θέμα με τον Γιώργο Μυλωνάκη να κλείσει, παρά την άρνηση του υφυπουργού να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για το πώς γνώριζε πληροφορίες για συνομιλίες βουλευτών από τις (απόρρητες) έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιούνιο του 2024. Θυμίζω ότι ο Μυλωνάκης είχε απαντήσει στη Βουλή σε άλλη σχετική ερώτηση (του ΣΥΡΙΖΑ) ότι είχε ενημερωθεί από εσωτερικό σημείωμα που του δόθηκε από στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου με ειδίκευση στα αγροτικά. Τι έκανε, λοιπόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας; Υπέβαλε, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μια αίτηση κατάθεσης εγγράφων για το εν λόγω σημείωμα. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει και στην υποβολή αντίστοιχης επίκαιρης ερώτησης και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με το βιβλίο στο Μαξίμου

Ραντεβού με τον Μητσοτάκη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου χθες ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος παρέδωσε στον Πρωθυπουργό τον τόμο που επιμελήθηκε για την ΑΙ, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου». Η παρουσίαση του επιστημονικού έργου (που εξέδωσε η Νομική Βιβλιοθήκη) θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών. Εκεί θα παραστεί σίγουρα και ο Κώστας Καραμανλής. Δεν θα απευθύνει ομιλία τελικά ο πρώην πρωθυπουργός, όμως ήδη στο νεοδημοκρατικό οικοσύστημα συζητείται η «επιστροφή» του στην οδό Ρηγίλλης. Θυμίζω ότι στο ίδιο ιστορικό τοπόσημο, τόσο ο Καραμανλής όσο και ο Αντώνης Σαμαράς είχαν αποφασίσει να μη δώσουν το «παρών» στα γενέθλια της ΝΔ (σε εκείνο το street party και την ομιλία Μητσοτάκη) τον περασμένο Οκτώβριο.