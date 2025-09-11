H Yδρα είναι το νησί που συνηθίζει πολύς κόσμος να επισκέπτεται μέχρι και τον Οκτώβριο. Η μικρή, αριστοκρατική Yδρα με τα αγαπημένα γαϊδουράκια να «ανεβάζουν» τους επισκέπτες στα σπίτια φίλων ή ενοικιαζόμενες κατοικίες. Τα σκάφη στο λιμάνι και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τον καφέ, τον χυμό ή το φαγητό τους με θέα τα γαλάζια νερά. Πολλοί «τρυπώνουν» στα καταστήματα με τα δημοφιλή αμυγδαλωτά ή επιλέγουν θαυμάσια καφτάνια, μπιζού, καπέλα, ψάθινες τσάντες και αντικείμενα σε «ιδιαίτερα» καταστήματα. Εκεί όπου στις πόρτες τους είναι ξαπλωμένες οι εκατοντάδες γατούλες που οι κάτοικοι λατρεύουν και προσέχουν σαν να είναι παιδιά τους. Η Yδρα έχει να επιδείξει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, σε μουσεία, ιστορικά κτίρια, αίθουσες τέχνης κ.λπ. Στο ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο πραγματοποιήθηκε η έκθεση της γνωστής εικαστικού Βάσως Τρίγκα με τίτλο «Γραφές και Χάρτες». Ζωγραφική και κεραμικά και πολλοί φιλότεχνοι να δίνουν το παρών. Η Υδρα είναι όμορφη και το πρωί και το βράδυ. Περπατάς και αισθάνεσαι ότι θα συναντήσεις την Οντρεϊ Χέπμπορν, τη Σοφία Λόρεν, ότι θα ακούσεις μουσικές του Κοέν, ότι θα δεις τον μεγάλο ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση να «βολτάρει» στο πολυαγαπημένο του νησί.

Αφήνω την πλαζ και πιάνω τα… μολύβια

Στην Αθήνα ο κόσμος έχει κατακλύσει τα café στο κέντρο της πόλης και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα «κατηφορίζουν» για μπάνιο στο Φάληρο ή τη Βουλιαγμένη. Αλλοι σπεύδουν στο Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Μάκρη, το Ζούμπερι. Φίλοι μάς έστειλαν ωραίες εικόνες από την παραλία της Νέας Μάκρης, όταν πέφτει το σούρουπο και με τηλεσκόπιο «παρακολουθούν» το φεγγάρι και τα αστέρια. Τα παιδιά χαίρονται τις τελευταίες ημέρες ξενοιασιάς, καθώς τα σχολεία ξεκινούν. Τα νέα σχολικά είναι «ζωγραφισμένα» με χαρούμενα χρώματα. Ομορφα! Είναι εκεί που θέλεις και πάλι να γίνεις παιδί…