Με ένα… κλικ θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες με τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ανά τη χώρα από τον ερχόμενο μήνα, σε μία προσπάθεια να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και στις αναμονές. Στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού από 1ης Οκτωβρίου θα συμπεριλαμβάνονται και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με το ίδιο σχέδιο να θέλει τα 24ωρα που ακολουθούν τη μαζική είσοδο περίπου 11.000 ειδικευμένων νοσοκομειακών γιατρών.

Οπως μάλιστα αναφέρουν πηγές στην οδό Αριστοτέλους, ήδη οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες τροφοδοτούνται με τα σχετικά δεδομένα των 127 δημόσιων νοσοκομείων που λειτουργούν ανά την επικράτεια, ώστε από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου μέτρου να έχουν ενταχθεί όλα τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα (εκτός απροόπτου), με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το εγχείρημα σε διάστημα λίγων ημερών.

Ετσι και εφεξής οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικά (μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566) ή ψηφιακά (μέσω των MyHealth Αpp και finddoctors.gov.gr) να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με περίπου 18.000 γιατρούς (νοσοκομειακοί γιατροί, προσωπικοί γιατροί και ειδικευμένοι που εργάζονται σε πρωτοβάθμιες δομές όπως είναι τα Κέντρα Υγείας), καταργώντας τις υφιστάμενες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσλειτουργικές γραμμές που επιφύλασσαν έξτρα ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Αλλωστε, ο μέχρι τώρα απολογισμός δείχνει ότι οι πολίτες έχουν ήδη προσαρμοστεί στη… νέα εποχή, καθώς από τον Απρίλιο (όταν δηλαδή ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr και έπειτα ενεργοποιήθηκε και η τηλεφωνική γραμμή 1566) προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση περί τα 700.000 ραντεβού.

Αναλυτικότερα, στο ίδιο σύστημα σήμερα συμμετέχουν 7.443 ιατροί, εκ των οποίων οι 3.166 είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, και οι υπόλοιποι υπηρετούν σε δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ). Συνεπώς, περίπου το 50% των ραντεβού που προγραμματίζονται αφορούν επισκέψεις των πολιτών με τον προσωπικό γιατρό τους, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, μαιευτήρες – γυναικολόγους κ.λπ.). Επιπρόσθετα, κλείνονται περίπου 50.000 ραντεβού μηνιαίως για αιματολογικές εξετάσεις.

Και ως ελεγκτικό… μάτι

Ισως όμως το πιο σημαντικό είναι ότι παράλληλα καταγράφεται και συρρίκνωση στις αναμονές. Οι τεχνοκράτες στην οδό Αριστοτέλους από τα στοιχεία που συλλέγουν διαπιστώνουν ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρό δεν ξεπερνά τις 3,5 ημέρες και για αιματολογικές εξετάσεις τις 3 ημέρες, ενώ το κρίσιμο αυτό ψηφιακό εργαλείο λειτουργεί και ως ελεγκτικό… μάτι των επισκέψεων που πραγματοποιούνται στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, ώστε η αποζημίωσή τους να μη γίνεται στα «τυφλά» όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Η ένταξη όμως των εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού φαίνεται να αποτελεί το πιο δύσκολο στοίχημα. Και αυτό διότι ο εκτιμώμενος όγκος των ετήσιων νοσοκομειακών ραντεβού ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ., αριθμός που μαρτυρά την αύξηση των… κλικ και των κλήσεων που θα δέχεται το σύστημα από τον ερχόμενο μήνα και συνάμα τον πολλαπλασιασμό της λειτουργικής αξίας και της εμβέλειας του ψηφιακού αυτού εργαλείου.

Εν τω μεταξύ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο σχετικός σχεδιασμός θέλει την είσοδο και των λοιπών ιδιωτών γιατρών, όχι δηλαδή μόνον εκείνων που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε οι πολίτες στο μέλλον να έχουν πρόσβαση μέσω του ίδιου συστήματος στο σύνολο των ειδικευμένων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, είτε αυτοί εργάζονται στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.