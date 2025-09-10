Το περιεχόμενο των διαθηκών καλύπτεται με απόλυτη μυστικότητα μέχρι τη δημοσίευσή τους.

Ο νόμος σαφώς ορίζει ότι ο αρχειοφύλακας οφείλει να τηρεί μυστικό το περιεχόμενο του Μητρώου Διαθηκών για τις αδημοσίευτες διαθήκες. Ετσι οποιοσδήποτε θέλει να πληροφορηθεί αν συντάχθηκε διαθήκη κάποιου έχει υποχρέωση να υποβάλει σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται ληξιαρχική πράξη θανάτου εκείνου του οποίου ζητείται να βεβαιωθεί η ύπαρξη ή μη διαθήκης. Στην περίπτωση αυτή ο αρχειοφύλακας εκδίδει σχετική βεβαίωση. Εάν υπάρχει διαθήκη, στη βεβαίωση αναφέρει το όνομα του συμβολαιογράφου ή συμβολαιογραφούντος προξένου ενώπιον του οποίου αυτή συντάχθηκε ή κατατέθηκε, την έδρα και τον αριθμό της πράξης και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού.

Υποχρέωση εχεμύθειας

Η μη τήρηση της επιβαλλόμενης εχεμύθειας, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τον αρχειοφύλακα και η με οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση αποτελούν βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται και με την ποινή της οριστικής απόλυσης από την υπηρεσία.