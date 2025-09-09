Κατέρρευσε τελικά χθες, εγκαταλελειμμένη από την πολιτεία, η εμβληματική βελανιδιά στους Κάτω Αμπελοκήπους Μεσσηνίας, ένα ιστορικό δέντρο ηλικίας άνω των 400 ετών, που έχει συνδεθεί με σπουδαία γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Σήμα κινδύνου για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του δέντρου είχαν εκπέμψει φορείς μέσω των «ΝΕΩΝ» σε ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, που σημείωσαν ότι «από το 2020 γνώριζαν ότι το δέντρο είχε προσβληθεί από επικίνδυνο έντομο, αλλά αδιαφόρησαν». Η μνημειώδης βελανιδιά των Κάτω Αμπελοκήπων ανήκει στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης και αποτελεί έναν ζωντανό μάρτυρα των ηρωικών προσπαθειών των Ελλήνων της περιοχής να ανακόψουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ κατά τη Μάχη Κάτω Μηναγίων το 1825.
Ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Νέα Στύρα αναστάτωσε την Εύβοια αλλά και την Αττική
Προφυλακιστέα κριθηκαν μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέρφια για την υπόθεση των εκβιασμών και ειδικότερα της πώλησης έκτασης της Μονής Τζαγκαρόλων, στα Χανιά. Σύμφωνα με τo neakriti, η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα κι ενώ στον χώρο έξω από την εισαγγελία ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να […]
Τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Live News για τη δράση γιατρού μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας, δείχνουν τα όσα γίνονταν για μήνες πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, με τον κατηγορούμενο να συλλαμβάνεται, να αρνείται τα πάντα και να υποστηρίζει ότι όσοι του έδωσαν χρήματα το έκαναν μόνοι χωρίς να τους εκείνος ζητήσει οτιδήποτε. Σύμφωνα με […]
Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, πηγές του Υπουργείου Τουρισμού διευκρινίζουν ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Κατα τις ίδιες πηγές η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής: • Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως […]
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ της Μαγνησίας.
Υπό μερικό έλεγχο η Φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ το απόγευμα της Τρίτης 9/9, στη Μαγνησία. Η φωτιά καίει σε βιομηχανικό χώρο επιχείρησης ενώ στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στις 17:15 ήχησε το 112 λόγω των επικίνδυνων καπνών και προτρέπει […]