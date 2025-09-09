Κατέρρευσε τελικά χθες, εγκαταλελειμμένη από την πολιτεία, η εμβληματική βελανιδιά στους Κάτω Αμπελοκήπους Μεσσηνίας, ένα ιστορικό δέντρο ηλικίας άνω των 400 ετών, που έχει συνδεθεί με σπουδαία γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Σήμα κινδύνου για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του δέντρου είχαν εκπέμψει φορείς μέσω των «ΝΕΩΝ» σε ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, που σημείωσαν ότι «από το 2020 γνώριζαν ότι το δέντρο είχε προσβληθεί από επικίνδυνο έντομο, αλλά αδιαφόρησαν». Η μνημειώδης βελανιδιά των Κάτω Αμπελοκήπων ανήκει στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης και αποτελεί έναν ζωντανό μάρτυρα των ηρωικών προσπαθειών των Ελλήνων της περιοχής να ανακόψουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ κατά τη Μάχη Κάτω Μηναγίων το 1825.