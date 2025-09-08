Η φημολογία για το επικείμενο κόμμα Τσίπρα σηκώνει διαρκώς σκόνη ως προς τα πρόσωπα, πολιτικά και μη, που ενδεχομένως συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Η πρώτη διάψευση ήρθε διά στόματος Ξενοφώντα Κοντιάδη: «Kυκλοφόρησε μια πληροφορία τον Αύγουστο για επικείμενη συνεργασία μου με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα» σχολίασε ο συνταγματολόγος, που ασκεί συχνά κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο μέρες μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του «Economist». «Διαψεύδω την πληροφορία για να προλάβω περαιτέρω διάχυση, συμπληρώνοντας ότι ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία μου με τον Τσίπρα».

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Δεν είναι ο μόνος. Στους αριστερόστροφους του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες έχει πέσει σήμα. «Να ξέρεις», είπε πρώην υπουργός που πήρε επί τούτου συνομιλητή του στο τηλέφωνο, «δεν θα πάω πουθενά. Είμαι ΠΑΣΟΚ, θα μείνω ΠΑΣΟΚ. Αλλος, στέλεχος της νεότερης γενιάς, που πέρασε την Παρασκευή από τον «Economist», σχολίαζε: «Με τον Τσίπρα; Δεν υπάρχει περίπτωση. Οσο υπάρχει ψηφοδέλτιο με τον ήλιο δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή για εμένα». Και κρατήστε κάτι ακόμα: σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, στην περιφέρεια, υπήρξαν πράγματι επαφές του πρώην πρωθυπουργού με ανώτατο στέλεχος, που αποτελεί και συνομιλητή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ηταν, όμως, παρών, στην πρώτη σειρά, στον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη.

ΚΟΠΙ-ΠΑΣΤΕ

Είχε ενδιαφέρον η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωτοβουλία που θα πάρει για την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Μόνο που αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων από τον Ιούλιο. Και την υπερψήφισαν όλοι οι μετέχοντες βουλευτές όλων των κομμάτων πλην του ΚΚΕ. Και αυτή η συζήτηση έγινε ύστερα από σχετική επιστολή των επτά βουλευτών-μελών της από το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο τομεάρχης Στέφανος Παραστατίδης και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, για την ανάγκη να ανοίξει το ζήτημα της θεσμοθέτησης του Εθνικού Απολυτηρίου και της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΜΕΤΩΠΟ

Ένα ακόμα μέτωπο διατήρησε στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης – αυτό με τους αυτοδιοικητικούς που δεν προέρχονται από την παράταξή του. Τα έψαλλε στη συνέντευξη Τύπου στον Κώστα Πελετίδη του Δήμου Πάτρας για τη φωτιά του καλοκαιριού, ενώ στην ομιλία του ανακοίνωσε ότι αφαιρεί την Πολεοδομία από τις αρμοδιότητες των δήμων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οτι δεν είναι οι δήμοι πια αυτοί που θα εκδίδουν τις άδειες δόμησης, άρα δεν θα μπορούν να ελέγχουν ούτε το ύψος των πολυκατοικιών – τέτοιες μάχες είχε κερδίσει, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αθηναίων πρόσφατα, προσφεύγοντας εναντίον του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. «Επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά» σχολίασε σχετικά ο Χάρης Δούκας.