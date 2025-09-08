Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε από την αντιπολίτευση. Για τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, αυτή η παρουσία μια μέρα πριν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στον ίδιο χώρο, σε ένα άτυπο μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι διπλά σημαντική: αν ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει – εκτός από το να κάνει κριτική στα πεπραγμένα της ΝΔ και να παρουσιάζει προγραμματικές προτάσεις για την Ελλάδα του 2030 – να κατέβει στις επόμενες εκλογές με νέο κόμμα στον κεντροαριστερό χώρο, τότε το πρόβλημα, προτού γίνει και αν γίνει πρόβλημα για το Μέγαρο Μαξίμου, είναι εμπόδιο για τους υφισταμένους κομματικούς οργανισμούς να πετύχουν αυτό που έχουν στόχο: το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές (δηλαδή την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά ως βασικός πόλος) και ο ΣΥΡΙΖΑ να συνέλθει από το στραπατσάρισμα των τελευταίων χρόνων, πιθανώς εκκινώντας στα σοβαρά τις συνομιλίες με τη Νέα Αριστερά στη λογική της μετεξέλιξής του.

Χαμηλοί τόνοι

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για τα όσα είπε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος – η απουσία του Σωκράτη Φάμελλου από την αίθουσα λόγω περιοδειών δεν εμπόδισε άλλα στελέχη του κόμματος να δώσουν το «παρών»: κάποιοι εξ αυτών, που είναι και βουλευτές, θεωρείται πως βρίσκονται κοντά στον Τσίπρα – αν και πρόσωπα που στο πρόσφατο παρελθόν ταυτίστηκαν μαζί του, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, δεν βρίσκονταν την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περίπτωση, η επόμενη κίνηση Τσίπρα αποφασίζει το μέλλον του – θεωρείται δεδομένο πως το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων του, αλλά και αρκετά στελέχη (εφόσον και ο ίδιος τα θέλει) θα θελήσουν να ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Το «άνοιγμα» του Φάμελλου ήρθε μερικές μέρες πριν, όταν δήλωσε πως με τον Τσίπρα «ήμασταν μαζί στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και έχουμε ήδη συμφωνήσει, με την ανάληψη των δικών μου καθηκόντων, ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες για να υπάρχει μια κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου και μιας προοδευτικής απάντησης» – προτρέποντας εμμέσως τον Τσίπρα, αν κάνει το επόμενο βήμα, να το κάνει μέσα ή μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λιγότερο διαλλακτική εμφανίζεται να είναι η πλευρά Πολάκη, που ήδη έχει πει δημόσια ότι τα ήξεις αφήξεις του πρώην πρωθυπουργού βλάπτουν το κόμμα και την προσπάθειά του – ο ίδιος, δε, γνωρίζει πως προσβάσεις στην Αμαλίας δεν έχει.

Πράσινα «πυρά»

Στο ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, οι κινήσεις Τσίπρα δεν αποτελούν υπαρξιακό κίνδυνο: οι έρευνες που έχουν στα χέρια τους έμπειρα στελέχη του κόμματος δείχνουν πως οι απώλειες από μια ενδεχόμενη επανεμφάνιση είναι μικρές – αυτό που όντως, όμως, είναι πρόβλημα, είναι να θεωρηθεί πως αμφισβητείται η θέση του στον πυρήνα του προοδευτικού πόλου. Για πρώτη φορά από τότε που ο Τσίπρας πύκνωσε τις εμφανίσεις του, το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε σκληρό τόνο: «Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece», ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θέλοντας στην ουσία να αναδείξουν πως rebranding δεν υπάρχει – πως ο Τσίπρας του 2025 κάνει επικοινωνιακά τα ίδια «κόλπα» που έκανε το 2019 και το 2023, όταν έχασε από τη ΝΔ, άρα δεν αποτελεί επιλογή αλλαγής.