Σχεδόν 500.000 αναλήψεις μετρητών πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο στα ΑΤΜ που λειτουργούν με το σύστημα της ΔΙΑΣ, σημειώνοντας αύξηση 35,6% σε ετήσια βάση. Συνολικά, «τραβήχτηκαν» 101,4 εκατ. ευρώ από τα τραπεζικά ΑΤΜ της χώρας, με την αύξηση σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο να διαμορφώνεται στο 30,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου (10-20/8) με 56% σε ετήσια βάση.

Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με την κυβερνητική ρύθμιση για κατάργηση των χρεώσεων στις αναλήψεις, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 11 Αυγούστου. Μάλιστα, το πρώτο δεκαήμερο του μήνα παρατηρήθηκε μείωση 5% στον αριθμό των αναλήψεων σε ετήσια βάση, ενώ το τρίτο δεκαήμερο ο ρυθμός αύξησης των συναλλαγών περιορίστηκε στο 36%.

Η πολύ μεγάλη αύξηση του δευτέρου δεκαημέρου πιθανότατα οφείλεται σε «δοκιμές» των πολιτών που θέλησαν να… εγκαινιάσουν τις αναλήψεις χωρίς χρεώσεις. Σημειώνεται ότι τους προηγούμενους μήνες της φετινής χρονιάς, οι αναλήψεις από ΑΤΜ παρουσίαζαν μείωση σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2024, ενώ εκτιμάται ότι η τάση του Αυγούστου θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο.

Η ραγδαία αύξηση των αναλήψεων έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τράπεζες που διατηρούν μεγάλα δίκτυα ΑΤΜ, αφού σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν ανάλογα τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων με μετρητά. Οι χρηματαποστολές υπολογίζεται πως αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του κόστους λειτουργίας των ΑΤΜ, επομένως μια ενδεχόμενη αύξηση της συχνότητάς τους θα αυξήσει τον λογαριασμό για τις τράπεζες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες φέρονται να επεξεργάζονται μια πρόταση για ενοποίηση των ΑΤΜ σε μία οντότητα, στο μοντέλο της Πορτογαλίας, για το οποίο «ΤΑ ΝΕΑ» σας είχαν ενημερώσει από τα τέλη Ιουλίου. Στη χώρα της Ιβηρικής, το σύστημα Multibanco λειτουργεί τα ΑΤΜ όλων των τραπεζών της Πορτογαλίας (σήμερα υπολογίζονται σε περισσότερα από 13.000) και δεν χρεώνει τον πολίτη για αναλήψεις, πληρωμές λογαριασμών ή μεταφορές χρημάτων, ανεξάρτητα από την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα.

Ωστόσο, το Multibanco χρεώνει την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα για τη χρήση της υπηρεσίας και έχει την πλήρη ευθύνη (και τα σχετικά κόστη) της λειτουργίας των ΑΤΜ. Σε περίπτωση που όντως… περπατήσει μια τέτοια λύση, τη λειτουργία των ΑΤΜ αναμένεται να αναλάβει η ΔΙΑΣ.