Νέα εποχή για της αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών από σήμερα καθώς μπαίνει τέλος στις προμήθειες με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου, καταργεί πλήρως τις χρεώσεις για τις αναλήψεις μετρητών. Παράλληλα, θεσπίζει εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που γίνονται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Η ψήφιση της ρύθμισης συνοδεύτηκε από ελάχιστη περίοδο προσαρμογής, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο άμεση εφαρμογή της και την άμεση απόδοση οφελών στους πολίτες. Έτσι, από αύριο, Δευτέρα, όλοι οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις μετρητών χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Ποιες χρεώσεις καταργούνται ή μειώνονται:

Κατάργηση των προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Μηδενικές χρεώσεις από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση με την τράπεζα του πελάτη.

Κατάργηση των προμηθειών και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Δωρεάν έλεγχο υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξάρτητα από την τράπεζα ή τον πάροχο ΑΤΜ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».