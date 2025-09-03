Απόλυση «με άμεση ισχύ» και χωρίς αποζημίωση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Nestlé SA για την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Λοράν Φρεξ, μόλις ένα έτος αφότου ανέλαβε το πόστο κι ενόσω ο ελβετικός πολυεθνικός κολοσσός στον τομέα τροφίμων και ποτών βρίσκεται αντιμέτωπος με αλυσιδωτές προκλήσεις: από τις αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις, έως τα προσκόμματα από τους δασμούς του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Αιτία ή αφορμή, η απόλυση του Λοράν Φρεξ αργά το βράδυ της Δευτέρας βασίστηκε επισήμως σε άλλο λόγο: την αποκάλυψη «μυστικής ερωτικής σχέσης» με υφισταμένη του, παραβιάζοντας έτσι τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας της Nestlé. Προέκυψε κατόπιν ενδελεχούς εσωτερικής έρευνας, αναφέρει η εταιρεία. Φέρεται ότι ενεργοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία στους κόλπους της, οδηγώντας τελικά τον 63χρονο Γάλλο στην πόρτα της εξόδου. «Ηταν μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε ο βέλγος πρόεδρος της Nestlé, Πολ Μπούλκε – υπ’ ατμόν και ο ίδιος, έχοντας προαναγγείλει από τον Ιούνιο την αποχώρησή του το επόμενο έτος και ήδη προκαθορισμένη την εσωτερική διαδοχή του από τον Ισπανό Πάμπλο Ισλα, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον Φρεξ. «Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας», συμπλήρωσε ο Μπούλκε. «Ευχαριστώ τον Λοράν για τα χρόνια υπηρεσίας του». Δούλευε συνολικά σχεδόν 40 χρόνια στην εταιρεία.

Αναταραχή

Η αιφνίδια αλλαγή παρατείνει μια περίοδο αναταραχής στη διοίκηση της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που παράγει σχεδόν τα πάντα: από τα προϊόντα καφέ Nescafé, μέχρι τις τροφές για κατοικίδια Purina. Μόλις πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχε διοριστεί ο Φρεξ ως διευθύνων σύμβουλος, αντικαθιστώντας αιφνιδιαστικά τον Γερμανοαμερικανό Μαρκ Σνάιντερ, με φόντο τις υποτονικές πωλήσεις. Τότε, το στέλεχος επιχειρήσεων από τη Γαλλία θεωρούνταν ένα «σίγουρο χέρι». Εκτοτε, ωστόσο, προέκυψαν πολλά. Μεταξύ αυτών η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι αμφιλεγόμενοι δασμοί του σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Είχαν μεν μικρή επίδραση στην κερδοφορία της Nestlé κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως το πλήγμα από τους εμπορικούς περιορισμούς και το κόστος των βασικών υλών αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Στο μεσοδιάστημα, η εταιρεία έχει θέσει υπό επανεξέταση εμπορικά σήματα με χαμηλές επιδόσεις στις πωλήσεις, όπως στον κλάδο βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ επιδιώκει να πουλήσει το τμήμα εμφιαλωμένου νερού, που περιλαμβάνει προϊόντα όπως το Perrier και το S. Pellegrino. Η νέα ανακοίνωση, εν τω μεταξύ, για εσωτερική αντικατάσταση του απολυθέντος CEO από τον Σουηδό Φίλιπ Ναβρατίλ, διευθύνοντα σύμβουλο της Nestlé Nespressο από πέρυσι και από τις αρχές του έτους μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό στις αγορές.

Μετά την απόλυση Φρεξ, η μετοχή της Nestlé κινήθηκε στα «κόκκινα», έχοντας ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 30% από τις αρχές του 2022, με ελάχιστα σημάδια ανάκαμψης. Αναλυτές επέκριναν την εταιρεία ότι επέλεξε να παραμείνει στην ίδια πορεία. «Τα νεύρα των επενδυτών έχουν δοκιμαστεί εδώ και μήνες», επισημαίνει χαρακτηριστικά στο πρακτορείο Reuters o Ζαν-Φιλίπ Μπερτσί της Vontobel, διεθνούς εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων, με έδρα τη Ζυρίχη. «Η Nestlé είναι μία από τις πολλές μεγάλες εταιρείες τροφίμων που αντιμετωπίζουν διαρκείς προκλήσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα τους, καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών έχουν απομακρυνθεί από τα επεξεργασμένα τρόφιμα», εξηγεί η «Wall Street Journal». Οσο για τον αποπεμφθέντα διευθύνοντα σύμβουλο: είναι ο τελευταίος σε μια μακρά λίστα επικεφαλής εταιρικών κολοσσών – κυρίως στους κλάδους τροφίμων, ορυκτών καυσίμων και τεχνολογίας – που έχουν «καρατομηθεί» τα τελευταία χρόνια, λόγω σχέσεων στους χώρους εργασίας.