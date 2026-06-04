Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει μια νέα περιβαλλοντική πρόκληση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν εκτός δημόσιας συζήτησης: την τεράστια κατανάλωση νερού των κέντρων δεδομένων που τροφοδοτούν τις εφαρμογές ΑΙ.

Καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, οι ανάγκες των data centers σε υπολογιστική ισχύ εκτοξεύονται. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες διακομιστές λειτουργούν αδιάκοπα, παράγοντας μεγάλες ποσότητες θερμότητας που πρέπει να απομακρύνονται ώστε να αποφεύγονται βλάβες και υπερθέρμανση του εξοπλισμού.

Σήμερα, η πιο αποτελεσματική μέθοδος ψύξης πολλών κέντρων δεδομένων βασίζεται στο νερό. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο παγκόσμιων υποδομών της Google, Μπικάς Κόλεϊ, η υδρόψυξη μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση των data centers κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα αερόψυξης.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή προκαλεί αυξανόμενες ανησυχίες. Μελέτες προειδοποιούν ότι η κατανάλωση νερού από τα κέντρα δεδομένων αυξάνεται διαρκώς, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται για τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προσεγγίζει την ετήσια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού των ανθρώπων παγκοσμίως.

Η Google αμφισβητεί την ακρίβεια αυτών των υπολογισμών, αναγνωρίζει όμως ότι το ζήτημα είναι υπαρκτό και απαιτεί άμεση δράση. Για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε μια φιλόδοξη στρατηγική βιωσιμότητας με στόχο έως το 2030 να επιστρέφει στο περιβάλλον περισσότερο νερό από όσο καταναλώνουν οι εγκαταστάσεις της.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επενδύσεις σε έργα αποκατάστασης υδάτινων πόρων, προστασία λεκανών απορροής που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στις περιοχές όπου λειτουργούν τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας.

Παράλληλα, η Google εξετάζει εναλλακτικές λύσεις που θα περιορίσουν την εξάρτηση από το πόσιμο νερό. Μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες είναι η χρήση επεξεργασμένων λυμάτων για τις ανάγκες ψύξης των εγκαταστάσεων. Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ώστε να αξιοποιήσει ανακυκλωμένο νερό αντί για πολύτιμα αποθέματα γλυκού νερού.

Σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο υδατικό στρες, εξετάζεται επίσης η χρήση συστημάτων αερόψυξης, παρά το μεγαλύτερο ενεργειακό τους κόστος, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των τοπικών υδάτινων πόρων.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι ανάγκες για νέα data centers πολλαπλασιάζονται. Η πρόκληση για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν είναι πλέον μόνο η παραγωγή περισσότερης υπολογιστικής ισχύος, αλλά και η εξεύρεση τρόπων ώστε αυτή να παραμένει συμβατή με τους στόχους βιωσιμότητας και την προστασία των φυσικών πόρων.

Η μάχη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, όπως φαίνεται, δεν θα δοθεί μόνο στα εργαστήρια λογισμικού και στους επεξεργαστές. Θα δοθεί και στο νερό.