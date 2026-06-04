Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι μέτρησης των αυτοκτονιών: ο συνολικός αριθμός θανάτων και ο αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους. Η δεύτερη μέτρηση λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στον πληθυσμό, επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ ετών, περιοχών και δημογραφικών ομάδων.

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των αυτοκτονιών σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό επί 100.000 και στη συνέχεια διαιρώντας με το μέγεθος του πληθυσμού. Για παράδειγμα, μία αυτοκτονία σε πληθυσμό 10.000 ατόμων αντιστοιχεί σε δείκτη 10, ενώ μία αυτοκτονία σε σχολείο 2.000 μαθητών αντιστοιχεί σε δείκτη 50.

Σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό αυτοκτονιών κυμαίνεται μεταξύ 13,7 και 14,5, ανάλογα με την πηγή. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι τα CDC (ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) διαθέτουν επίσημα στοιχεία έως το 2024, ενώ τα ποσοστά, τα οποία είχαν μειωθεί κατά την πανδημία, έχουν έκτοτε αυξηθεί.

Αύξηση αυτοκτονιών σε κρατούμενους της ICE

Έρευνα του Associated Press αποκάλυψε ότι δέκα άνδρες που κρατούνταν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) αυτοκτόνησαν από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ανέλαβε καθήκοντα η νέα κυβέρνηση. Από αυτούς, οι επτά πέθαναν μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του οικονομικού έτους 2026 – ο υψηλότερος αριθμός στην ιστορία της υπηρεσίας.

Συνήθως, η ICE καταγράφει καμία ή μία αυτοκτονία ετησίως, γεγονός που καθιστά τα πρόσφατα στοιχεία ιδιαίτερα ανησυχητικά. Ωστόσο, η ανθρώπινη κράτηση σε φυλακές ή κέντρα περιορισμού αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονία. Η φυσική απομόνωση, το ψυχολογικό τραύμα και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορούν να οδηγήσουν σε κατάθλιψη, απελπισία και απόγνωση.

Από άλλη οπτική, το Associated Press σημειώνει ότι κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ, ο αριθμός των κρατουμένων της ICE αυξήθηκε κατά 50%, φτάνοντας τους 60.000. Δέκα αυτοκτονίες ανά 60.000 κρατούμενους αντιστοιχούν σε δείκτη 16,7 – υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά όχι σημαντικά υψηλότερο.

Στοιχεία για τις φυλακίσεις στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το υψηλότερο ποσοστό φυλάκισης στον κόσμο, με 716 κρατούμενους ανά 100.000 κατοίκους. Δεύτερη έρχεται η Ρωσία με 450, ενώ χώρες όπως η Νορβηγία (70), η Ολλανδία (69), η Φινλανδία (55), η Σουηδία (53), η Ιαπωνία (47) και η Ισλανδία (45) βρίσκονται πολύ χαμηλότερα στη λίστα.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων παγκοσμίως, με περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους πίσω από τα κάγκελα. Ακολουθούν η Κίνα με 1,7 εκατομμύρια, η Βραζιλία με 659.000, η Ρωσία με 624.000 και η Ινδία με 420.000.

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες κρατούμενοι είναι τρεις φορές πιο πιθανό να αυτοκτονήσουν σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες εννέα φορές πιο πιθανό.

Πηγή: psychologytoday.com