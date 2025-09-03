Σημαντικά ευρήματα που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς περιλαμβάνονται σε έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, που η παράδοσή της στη Δικαιοσύνη συνέπεσε με την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, προσδίδοντας νέα διάσταση στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους με σαφήνεια αναφέρει ότι σε 12 από τα 28 δείγματα που συνολικά συνέλεξε και εξέτασε το Γενικό Χημείο του Κράτους στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Κουλούρι των Τεμπών τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε, μεταξύ άλλων χημικών στοιχείων, και ξυλόλιο.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Γενικό Χημείο του Κράτους ανιχνεύει τη συγκεκριμένη ουσία σε δείγματα που εξέτασε στο πλαίσιο των ερευνών για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά το Γενικό Χημείο του Κράτους εκλήθη με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, προκειμένου να μεταβεί τον περασμένο Μάρτιο – όπως και έγινε – στο Κουλούρι, για να προχωρήσει σε δειγματοληψία και στη συνέχεια να συντάξει έκθεση με τα ευρήματα.

Η έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ

Πέντε μήνες μετά, όπως λένε πηγές που έχουν γνώση της δικογραφίας, η έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ παραδόθηκε στον δικαστικό λειτουργό στις 28 Αυγούστου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 29 Αυγούστου, παραδόθηκε και η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η διαβίβαση της επίμαχης έκθεσης συνέπεσε με την ημέρα που ο ανακριτής περαίωσε τη δικογραφία σηματοδοτώντας το τέλος του κύκλου των ανακρίσεων.

Οπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές η ΔΑΕΕ πιθανόν δεν γνώριζε το περιεχόμενο της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, η αποκάλυψη του περιεχομένου της οποίας έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των ερευνών το Γενικό Χημείο του Κράτους εξέτασε από το Κουλούρι 28 δείγματα, από σημεία της πρώτης και της δεύτερης ηλεκτράμαξας της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και από το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, καθ’ υπόδειξη της ΔΑΕΕ, έπειτα από σχετική παραγγελία που είχε δώσει ο εφέτης ανακριτής Σ. Μπακαΐμης. Με βάση τον έλεγχο που ακολούθησε μεταξύ των χημικών στοιχείων που εντοπίστηκαν, περιλαμβάνεται ξυλόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα.

Είχε εντοπιστεί και παλιότερα

Η αξία του ευρήματος αυτού έγκειται στο γεγονός, σύμφωνα με νομικούς, πως δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ξυλόλιο καθώς το Γενικό Χημείο του Κράτους είχε εντοπίσει την ουσία αυτή και σε παλαιότερες δειγματοληψίες όπως τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023, από δείγματα που συνέλεξε τόσο από τον χώρο του δυστυχήματος όσο και από το ιδιωτικό οικόπεδο στο οποίο είχαν μεταφερθεί τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος. Μάλιστα, σχετική αναφορά κάνει στην πραγματογνωμοσύνη του και ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημ. Καρώνης, το πολυσέλιδο πόρισμα του οποίου περιλαμβάνεται στο σώμα της δικογραφίας.

Το Γενικό Χημείο σχετικά με την ουσία ξυλόλιο αναφέρει ότι «αυτή συνήθως υφίσταται ως μείγμα διαφόρων ισομερών και χρησιμοποιείται ως οργανικός διαλύτης. Επίσης χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή τερεφθαλικού οξέος και των πολυεστερικών ρητινών, ενώ αποτελεί και παραπροϊόν της καύσης των πολυεστερικών ρητινών».

Επειτα από αυτή την εξέλιξη το ερώτημα είναι αν θα χρειαστεί να γίνουν και ποιες άλλες ενέργειες από την πλευρά της Δικαιοσύνης στο παρόν δικονομικό στάδιο ή αν όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογηθούν και μπουν στον ζυγό της Θέμιδας κατά τη διάρκεια της δίκης που θα ακολουθήσει. Εκεί όπου, ούτως ή άλλως, οι συγγενείς των θυμάτων με τους δικηγόρους τους ετοιμάζονται να δώσουν μία ακόμα μεγάλη μάχη με μοναδικό αίτημα την τιμωρία όλων των ενόχων που ευθύνονται – με πράξεις ή παραλείψεις τους – για τον θάνατο των παιδιών τους.