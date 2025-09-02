H Φλωρεντία τιµά τον Φρα Αντζέλικο

Πρωτοφανούς κλίμακας είναι η έκθεση – αφιέρωμα στον ζωγράφο που εδραίωσε τις βάσεις της Αναγέννησης στη Φλωρεντία, στον Φρα Αντζέλικο, την οποία θα φιλοξενήσει το Παλάτσο Στρότσι. Επαναστατική δεξιοτεχνία στον χειρισμό του φωτός και της προοπτικής και πνευματικότητα θα διακρίνουν οι επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε 120 πίνακες, σχέδια, γλυπτά και χειρόγραφα τα οποία θα ταξιδέψουν στη Φλωρεντία από μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ ορισμένα εξ αυτών θα επανενωθούν ύστερα από αιώνες.

* Φλωρεντία: Παλάτσο Στρότσι από 26 Σεπτεμβρίου έως 25 Ιανουαρίου 2026

Η Μόνα Χατούµ «συνοµιλεί» µε τον Αλµπέρτο Τζακοµέτι

Ο εκτοπισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση και τα συστήματα κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου βρίσκονται στο επίκεντρο παλαιών και νέων έργων της Μόνα Χατούμ. Η βρετανοπαλαιστίνια καλλιτέχνις ενσωματώνει ιστορικά έργα του γνωστού για τα χαρακτηριστικά, επιμήκη γλυπτά του που πειραματίζονται με τη μορφή του ανθρώπινου σώματος, Αλμπέρτο Τζακομέτι, στις δικές της εγκαταστάσεις.

* Λονδίνο: Κέντρο Μπάρμπικαν από σήμερα έως και τις 11 Ιανουαρίου 2026

Γκίλμπερτ εντ Τζορτζ αναδροµικά

Καταιγιστικά φωτομοντάζ της ζωής στο Λονδίνο, όπως τη βιώνει ένα ζευγάρι που κάθε μέρα βγαίνει από το σπίτι του συλλέγοντας από φθινοπωρινά φύλλα μέχρι άδεια μπουκάλια και άλλα ίχνη του αστικού τοπίου, συγκεντρώνονται στην έκθεση αυτή που περιλαμβάνει έργα των τελευταίων 25 χρόνων. Το καλλιτεχνικό δίδυμο για ακόμη μία φορά αμφισβητεί με τολμηρό τρόπο τα όρια των κοινωνικών κανόνων και της παρανομίας.

* Λονδίνο: Χέιγουορντ Γκάλερι (στο Σάουθμπανκ Σεντρ) από 7 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

Επέτειοι και συγκρούσεις πάνω από τα τοπία

Υπήρξαν οι δύο πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της βρετανικής τέχνης. Ηταν επίσης συνομήλικοι, με διαφορά μόλις 14 μηνών: ο πρώτος γεννήθηκε το 1775 και ο δεύτερος το 1776. Η μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιείται για να γιορτάσει την 250ή επέτειο από τη γέννηση των Ουίλιαμ Τέρνερ και Τζον Κόνσταμπλ περιλαμβάνει 200 έργα, παρακολουθώντας την πορεία τους παράλληλα, εξερευνώντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μετέβαλαν ριζικά την τοπιογραφία, αλλά και τη συγκρουσιακή τους σχέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα παρουσιαστεί και το εμβληματικό έργο του Τέρνερ «Η πυρπόληση των Κοινοβουλίων των Λόρδων και των Κοινοτήτων 16 Οκτωβρίου 1834» (1835) που θα ταξιδέψει από το Κλίβελαντ και έχει να δει το βρετανικό κοινό έναν και πλέον αιώνα.

* Λονδίνο: Τέιτ Μπρίτεν 27 Νοεμβρίου έως 12 Απριλίου 2026

Πικάσο και Κλέε σε συνάντηση κορυφής

Ο ένας Νοτιοευρωπαίος, προσγειωμένος και παθιασμένος, ο άλλος Βόρειος, ευμετάβλητος και ενδοσκοπικός. Ωστόσο, τους συνέδεε η επιθυμία να δημιουργήσουν μια τολμηρή και επαναστατική τέχνη με το βλέμμα τους στραμμένο στον πειραματισμό. Ο Πάμπλο Πικάσο και ο Πάουλ Κλέε «συναντώνται» σε έκθεση που αναδεικνύει πως οι δυο τους ανέπτυξαν μια επαναστατική εικαστική γλώσσα που μεταμόρφωσε το καλλιτεχνικό τοπίο του 20ού αιώνα. Τα 50 αριστουργήματα που ανήκαν στη συλλογή Μπεργκρούεν και πλέον βρίσκονται στις μόνιμες συλλογές τής υπό ανακαίνιση Εθνικής Πινακοθήκης του Βερολίνου θα ταξιδέψουν στη Μαδρίτη και στο Μουσείο Τίσεν Μπορνεμίσα.

* Μαδρίτη, Τίσεν Μπορνεμίσα από 28 Οκτωβρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026

80 χρόνια πουά και καθρέφτες

Πουά κολοκύθες και δωμάτια καλυμμένα εξ ολοκλήρου από καθρέφτες συνθέτουν το εικαστικό σύμπαν της Γιαγιόι Κουσάμα, το οποίο πλέον έχει εγγυάται μεγάλες ουρές στα μουσεία που φιλοξενούν εκθέσεις της. Η 96χρονη πλέον γιαπωνέζα δημιουργός στη συγκεκριμένη διοργάνωση αναδρομικού χαρακτήρα έχει συμπεριλάβει 300 έργα από την 80χρονη καριέρα της και υπόσχεται μία ακόμη νέα εμπειρία για τους φίλους της δουλειάς της στο νέο «Infinity Mirror Room», που ετοιμάζει ειδικά για την περίσταση.

Βασιλεία: Ιδρυμα Μπεϊέλερ από 12 Οκτωβρίου έως 25 Ιανουαρίου 2026

Κάν’ το όπως η Μαρία Αντουανέτα

Τα μεταξωτά παπούτσια, τα κοσμήματα και το τελευταίο γραπτό σημείωμα που άφησε πριν αποκεφαλιστεί στην γκιλοτίνα είναι μερικά μόνο από τα 250 αντικείμενα που θα συνθέσουν την πολυαναμενόμενη έκθεση αφιερωμένη στο στυλ της Μαρίας Αντουανέτας. Με την πλειοψηφία τους να μην έχει εκτεθεί ποτέ εκτός Γαλλίας, μαζί με πολυτελή ρούχα των κυριών της αυλής και αντικείμενα από τις Βερσαλλίες θα συνυπάρξουν με ρούχα σύγχρονης υψηλής ραπτικής από οίκους όπως οι Ντιόρ, Σανέλ, Βίβιαν Γουέστγουντ και κοστούμια από την οσκαρική ταινία «Μαρία Αντουανέτα» της Σοφίας Κόπολα.

* Λονδίνο: Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου από 20 Σεπτεμβρίου 2025 έως 22 Μαρτίου 2026

Ιμπρεσιονισμός στη Βιέννη

Σεζάν, Μονέ και Ρενουάρ μετακομίζουν από το Μπάντεν της Ελβετίας, όπου είναι η μόνιμη έδρα τους για το Μπελβεντέρε της Βιέννης. Το σπίτι του ζεύγους Τζένη και Σίντνεϊ Μπράουν που υπήρξαν παθιασμένοι συλλέκτες έργων ιμπρεσιονιστών και μεταϊμπρεσιονιστών σε μια εποχή που θεωρούνταν ακόμη αμφιλεγόμενη έχει μετατραπεί σε μουσείο Λανγκμάτ που ανήκει στην πόλη του Μπάντεν. Και καθώς βρίσκεται υπό ανακαίνιση 50 από τα σημαντικότερα έργα του βρίσκουν προσωρινή κατοικία στη Βιέννη.

* Βιέννη, Μπελβεντέρε, 25 Σεπτεμβρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2026