Στο πολιτικό λεξιλόγιο διεθνώς το φαινόμενο λέγεται «περιστρεφόμενη πόρτα». Στην κοινή ελληνική, το δημώδες απόφθεγμα είναι «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Και τα δύο πάντως συνοψίζουν την ουσία των αντιδράσεων που προκάλεσε η ανακοίνωση ότι ο ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας και τέως γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέας Ζώρας, αναλαμβάνει πρύτανης στο πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πήραν άδειες για να ανοίξουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Η είδηση γίνεται, βεβαίως, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν λαμβάνει κανείς υπόψη του ότι ο Ζώρας είναι μεταξύ αυτών που συμμετείχαν ενεργά στη σύνταξη του κυβερνητικού νόμου που έκανε νόμιμη την ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, άρα και του πανεπιστημίου του οποίου από δω και στο εξής θα προΐσταται. Η αντιπολίτευση ξεσηκώθηκε, βέβαια, με τον αρμόδιο τομεάρχη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στέφανο Παραστατίδη, να σχολιάζει πως ο Ζώρας έσπευσε «να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της». Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια απόφαση που «συνιστά πρόκληση όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Αντιδράσεις και για πανεπιστημιακούς

Εξ όσων μου λένε οι πηγές που συμβουλεύτηκα, δεν υπάρχει κάποιου είδους τυπικό, νομικό, κώλυμα στον διορισμό του Ζώρα στο Keele. Υπάρχει, όμως, το πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Η έννοια της «περιστρεφόμενης πόρτας» περιγράφει, άλλωστε, ακριβώς αυτό που βλέπουμε εδώ, δηλαδή το φαινόμενο που ένας δημόσιος λειτουργός μεταπηδά στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρεία για την οποία είχε νομοθετήσει ή πραγματοποιήσει θετικές εισηγήσεις ή ήταν υπό την εποπτεία του. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όμως, υπάρχουν αντιδράσεις και για άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στο ΔΣ του ίδιου κολεγίου χωρίς να έχουν τυπικά αποχωρήσει από το δημόσιο πανεπιστήμιο όπου υπηρετούν, όχι μόνο ως μέλη ΔΕΠ, αλλά ακόμη και ως μέλη διοικήσεων.

Συμβουλευτική με Ανδρέα Λοβέρδο

Η δημοσίευση της διοίκησης του Keele μας έδωσε κι ένα πολιτικό νέο. Δουλειά εκεί πιάνει και ο Ανδρέας Λοβέρδος που ανακοινώθηκε πως αναλαμβάνει καθήκοντα ως μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής του ιδιωτικού πανεπιστημίου. Να πούμε, βέβαια, ότι κι αυτός δεν είχε κρύψει ότι ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών Πανεπιστημίων από την περίοδο που ήταν στο ΠΑΣΟΚ ακόμη.

Στα άκρα η κόντρα Ζωής με Κανέλλη

Στα άκρα οδεύει η κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ, με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε η πρώτη εις βάρος της Λιάνας Κανέλληγια συκοφαντική δυσφήμηση. Η μήνυση αφορά δηλώσεις της Κανέλλη στις οποίες είχε αναφέρει ότι έχει ακούσει την Κωνσταντοπούλου να ζητεί να βγει ο Ηλίας Κασιδιάρης από τη φυλακή για να μιλήσει στη Βουλή. «Παρενέβη στον εισαγγελέα της φυλακής για να βγει ο Κασιδιάρης να επιτελέσει το θεάρεστο κοινοβουλευτικό του έργο. Εχω ακούσει με τα αφτιά μου τους καλούς λόγους για εκείνη από τα χρυσαυγίτικα στόματα» είπε συγκεκριμένα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε αμέσως μήνυση, την οποία το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «αβάσιμη» και «αξιοθρήνητη», κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη» και «αντικομμουνιστικό κατήφορο». Σε μακροσκελή ανακοίνωσή του δε ο Περισσός αναφέρει ότι η «Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να διαγράψει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τον Μάρτη του 2015, είχε θέσει με επιμονή ζήτημα μη νόμιμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου λόγω της απουσίας των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής και η Χρυσή Αυγή υποδέχτηκε πανηγυρικά τις δηλώσεις της». Κατηγορώντας την, επίσης, αλλά κι ότι είχε αρνηθεί τότε να συζητηθεί και να καταδικαστεί από την Ολομέλεια περιστατικό επίθεσης του ναζί Λαγού εναντίον της Κανέλλη στους διαδρόμους της Βουλής.

Η συγκέντρωση της Καρυστιανού

Αδεια για να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη είχε ζητήσει η Μαρία Καρυστιανού, ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, για την ημέρα εγκαινίων της ΔΕΘ στο Βελλίδειο. Ως γνωστόν, άλλωστε, την ώρα που μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είθισται να πραγματοποιούν σωματεία, κόμματα και φορείς παραστάσεις διαμαρτυρίας στο σημείο εκείνο. Η άδεια ζητήθηκε, κατά το τυπικό, από τον δήμο ο οποίος, με τη σειρά του, διαβιβάζει τα αιτήματα στην ΕΛ.ΑΣ. Πληροφορίες λένε, όμως, ότι το αίτημα του Συλλόγου έλαβε, τουλάχιστον καταρχάς, αρνητική απάντηση, με την επίκληση της ασφάλειας λόγω και των πολλών άλλων συγκεντρώσεων στην ευρύτερη «γειτονιά» της ΔΕΘ. Δεν αναμένεται να τελειώσει εκεί η υπόθεση αυτή, πάντως, καθώς θεωρείται αδύνατο να πάρει κάποιος την ευθύνη να εμποδίσει μια συγκέντρωση για ένα τέτοιο ζήτημα.