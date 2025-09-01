Το «γάντι» στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας έριξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του λέγοντας ότι αν δεν ενσωματώσουν στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου τις μειώσεις στις τιμές χονδρικής του ρεύματος θα προχωρήσει σε μέτρα, αφήνοντας εμμέσως ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και της επιβολής πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων.

Ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του έβαλε ως πρώτο θέμα της τοποθέτησής του το ενεργειακό λέγοντας ότι φέτος το καλοκαίρι οι τιμές χονδρικής έπεσαν τον Αύγουστο πολύ σημαντικά. Μάλιστα, σε σχέση με το περυσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την Κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία. «Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί, θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ανάλογη πρόσκληση είχε απευθύνει σε δηλώσεις του και την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος και πως η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται και στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και στη δημιουργία Ομάδας Δράσης (Task Force) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που απέτρεψε τη διαμόρφωση ενεργειακού «τείχους» μεταξύ Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Πάντως οι προμηθευτές ενέργειας πρόκειται να ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις για τον επόμενο μήνα σήμερα το βράδυ. Η Protergia ανακοίνωσε ήδη μειώσεις, με το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159 ευρώ/kWh (-11,2%), ενώ τα κίτρινα τιμολόγια είναι έως και 18% φθηνότερα.

Οι επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται μέτρα και αναφορικά με την ελάφρυνση του κόστους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο μέσω του οποίου θα επιχειρήσει να λύσει το πρόβλημα του κόστους ενέργειας που αντιμετωπίζουν κυρίως οι καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης και που κάνουν την ελληνική βιομηχανία και τις ελληνικές επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι άλλων χωρών της ΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει ήδη σχετική εισήγηση από τους συναρμόδιους υπουργούς Ενέργειας, Ανάπτυξης και Οικονομικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εισήγηση αφορά ένα μοντέλο το οποίο ήδη ακολουθείται στην Ιταλία και προσφέρει σταθερότητα στις τιμές για να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις να έχουν μια σταθερή εκτίμηση κόστους που θα τους επιτρέπει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εάν τελικά υλοποιηθεί, θα αποτελεί έναν μηχανισμό στήριξης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία.