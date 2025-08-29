Η Ρωσία σφυροκόπησε χθες το Κίεβο με 669 πυραύλους και drones, σε μια σαρωτική επίθεση που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «την πραγματική απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου». Τουλάχιστον 21 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ από την επίθεση υπέστησαν ζημιές το κτίριο όπου στεγάζεται η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν λόγο για «σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων», με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να λέει δημόσια αυτό που σκέφτονται όλοι: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για «βαρβαρότητα», ενώ ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε την πιο έντονη δήλωσή του εναντίον της Μόσχας, αναφέροντας ότι «η Ρωσία έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο. Καταδικάζουμε τις σοβαρές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού με τον πιο έντονο τρόπο. Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ έχει πλέον στοχοποιηθεί αποτελεί απόδειξη της έλλειψης ενδοιασμών του ρωσικού καθεστώτος». Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση, αναφέροντας: «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και πολίτες και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη». Και η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, τόνισε: «Οι έντονες επιθέσεις στο Κίεβο καταδεικνύουν ποιος στέκεται στο πλευρό της ειρήνης και ποιος δεν έχει καμία πρόθεση να πιστέψει στην οδό των διαπραγματεύσεων».

Οι αναλυτές βλέπουν πίσω από την επίθεση αυτή τη «βεντέτα» του Πούτιν με τους Ευρωπαίους, που έχει να κάνει τόσο με το μέλλον της Ουκρανίας όσο και με το ποιος μπορεί να επηρεάσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο και του τόνισε ότι «οι δολοφονίες και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν».

Αυτές οι εκκλήσεις είναι μάταιες, βέβαια, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους με πυραύλους και drones σε κατοικημένες περιοχές τον τελευταίο καιρό, ένα δείγμα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες αργούν πολύ ακόμα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε και ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. «Ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει τόσο σύντομα όσο έλεγαν και πίστευαν κάποιοι… Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Ρώμη, προσθέτοντας ότι «αν η Ρωσία συνεχίσει έτσι, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν νέες κυρώσεις». Και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Κιθ Κέλογκ τόνισε πως «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας απειλούν την ειρηνευτική προσπάθεια του προέδρου Τραμπ». Μέσα σε όλα αυτά ακούγεται τουλάχιστον ειρωνική η δήλωση εκπροσώπου του Κρεμλίνου ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επιδίωξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο την περιέγραψε ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τούς τελευταίους μήνες. Σε όλη τη χώρα, ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 13 τοποθεσίες, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια λυσσαλέα επίθεση σε μεγάλο μέρος των ανατολικών περιοχών, σε μια προσπάθεια να πιέσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη.

«Αυτή είναι μία ακόμη ζοφερή υπενθύμιση για το τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει πουθενά για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας τυφλά πολίτες και στοχεύοντας ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία χθες είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ζελένσκι που ζήτησε να ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα. Οι χώρες της ΕΕ σύντομα θα παρουσιάσουν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και προχωρούν τις εργασίες για το πώς να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία, ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν. Ο Ζελένσκι συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Πάντως, στρατιωτικοί αναλυτές παρατηρούν ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ως στόχο κρίσιμες υποδομές και αναμένουν ότι θα αυξηθούν οι επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο ταχύπλοο για να χτυπήσουν και να βυθίσουν ουκρανικό σκάφος αναγνώρισης στις εκβολές του ποταμού Δούναβη. Τα λιμάνια του Δούναβη είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Ουκρανία, καθώς τα χρησιμοποιεί ως εναλλακτική λύση στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, μέσω των οποίων εισάγονται καύσιμα και άλλα κρίσιμα φορτία στη χώρα.