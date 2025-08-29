Επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στην προεδρία της χώρας μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2027, απορρίπτοντας τις φήμες που ήθελαν να ασκούνται πιέσεις για παραίτησή του σε περίπτωση που η κυβέρνηση του χάσει την προσεχή ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνσει ότι: «Η εντολή που μου έδωσε ο γαλλικός λαός, και μόνο ο λαός, είναι υποχρέωση που θα εκπληρώσω μέχρι το τέλος της θητείας μου», σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει έντονη κριτική και μεγάλες πιέσεις που οδήγησαν τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ακόμη το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνεχίσουν να «πιέζουν», προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Τέλος σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters