Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) διεξάγει έρευνα κατά της Fire Point, της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής drones βαθιάς επίθεσης της χώρας, για ενδεχόμενη παραπλάνηση της κυβέρνησης σχετικά με τις τιμές και τις παραδόσεις εξοπλισμού, σύμφωνα με πέντε πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα Kyiv Independent.

Παράλληλα, η NABU ερευνά και τον Timur Mindich, επιχειρηματία και συνιδιοκτήτη του τηλεοπτικού στούντιο Kvartal 95 που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως τον φερόμενο τελικό δικαιούχο της εταιρείας.

Η Fire Point ήταν σχεδόν άγνωστη εκτός των αμυντικών κύκλων μέχρι πρόσφατα, παρόλο που, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η Kyiv Independent, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αποδέκτες χρηματοδότησης του Υπουργείου Άμυνας για την παραγωγή drones.

Πρόσφατα, η εταιρεία ξεκίνησε εκστρατεία δημοσιότητας, προβάλλοντας τα drones FP-1 και τον πύραυλο κρουζ FP-5 “Flamingo”. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Flamingo ως τον «πιο επιτυχημένο» πύραυλο του ουκρανικού οπλοστασίου.

Αντικείμενο της έρευνας

Η Fire Point υπερκοστολόγησε εξαρτήματα ή υπέβαλε διογκωμένους αριθμούς παραδόσεων drones. Οι πληροφορίες προέρχονται από νυν και πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και παράγοντες της αμυντικής βιομηχανίας.

Επίσημες θέσεις και αντιδράσεις

Η NABU αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη το απόρρητο των ερευνών. Η Fire Point επιβεβαίωσε την ύπαρξη της έρευνας, αρνούμενη τις κατηγορίες και χαρακτηρίζοντας την υπόθεση προϊόν φημών και ανταγωνισμού.

«Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε για μυστικά εκεί που δεν υπάρχουν», δήλωσε η Ιρίνα Τέρεχ, επικεφαλής τεχνολογίας της Fire Point.

Ταχύτατη ανάπτυξη

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παραγωγή των FP-1 φτάνει τα 100 drones την ημέρα ως μέγιστη δυνατότητα, με στόχο τις 9.000 μονάδες για το 2025. Η Fire Point δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των όπλων της, αλλά εκτιμά ότι το 55-60% των drones επιτυγχάνει τον στόχο του.

Ζητήματα αποδοτικότητας και ευνοϊκής χρηματοδότησης

Κατά το 2023, το FP-1 φέρεται να είχε περιορισμένη αποτελεσματικότητα, ενώ η Fire Point λάμβανε σημαντική χρηματοδότηση. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η εταιρεία παρήγαγε μη λειτουργικά drones στις αρχές της λειτουργίας της, κάτι που δεν είναι παράνομο, αλλά εγείρει ερωτήματα περί εποπτείας.

Επσίης η NABU εξετάζει τη σχέση της Fire Point με τον Timur Mindich. Τρεις πηγές υποστηρίζουν ότι είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας. Ο δικηγόρος του Mindich αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για εμπλοκή του πελάτη του με την Fire Point.

Το Ιστορικό των Ιδρυτών

Οι δύο κύριοι εκπρόσωποι της Fire Point είναι ο Yehor Skalyha και η Ιρίνα Τέρεχ. Ο Skalyha προέρχεται από τη βιομηχανία κινηματογράφου και έχει υπογράψει επιστολές διαμαρτυρίας στο παρελθόν με συνεργάτες του Ζελένσκι. Η Τέρεχ είχε διακριθεί στον χώρο των κατασκευών και συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes “30 κάτω των 30” το 2022.

Από ΜΚΟ σε Παραγωγό δrones

Η Fire Point ξεκίνησε ως ΜΚΟ με το όνομα Civic Hub, και στη συνέχεια μετατράπηκε σε εταιρεία παραγωγής drones. Η επίσημη εταιρική οντότητα ονομαζόταν αρχικά Centrocast και μετονομάστηκε σε Fire Point τον Φεβρουάριο του 2023.

Πολιτικές διασυνδέσεις και συμμετοχή σε συμβούλια

Τον Απρίλιο, τόσο ο Skalyha όσο και η Terekh διορίστηκαν από τον επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γερμάκ, σε κυβερνητικό συμβούλιο επιχειρηματιών. Παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημοι δεσμοί με τον Mindich, η έρευνα συνεχίζεται.

Τέλος ο Ιχόρ Τέρεχ δήλωσε ότι: «Αναγνωρίζω πλήρως τα εκτεταμένα προβλήματα διαφθοράς στις αμυντικές προμήθειες της Ουκρανίας και την επίδρασή τους στην πρώτη γραμμή.Καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος είναι τόσο επιφυλακτικός και εγώ θα ήμουν στη θέση τους . Το χειρότερο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν πόλεμο είναι να κλέβει κανείς από τον ίδιο τον πόλεμο».

Πηγή: Kyiv Indipendent