Δύο σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών δρομολογούνται σε δικαστικό επίπεδο και, όπως όλα δείχνουν, στις αρχές του 2026 θα ξεκινήσει η εμβληματική αυτή δίκη, στην οποία 36 μη πολιτικά πρόσωπα αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο, κατηγορούμενα για πράξεις και παραλείψεις τους που συνδέονται αιτιωδώς με τη σιδηροδρομική τραγωδία και τους 57 νεκρούς. Θέμα χρόνου είναι, επίσης, ο εφέτης ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, ο οποίος ερευνά την υπόθεση, να διαβιβάσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, χωρίς αξιολογικές κρίσεις και ονόματα, τα στοιχεία της δικογραφίας που αφορούν τους διατελέσαντες γενικούς γραμματείς στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 – εν ολίγοις, επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας που θα ξεκινήσει μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μετά και τη συγκρότηση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που θα προκύψει από την κλήρωση η οποία θα γίνει από τη Βουλή σε λίγες μέρες. Σε εκείνο το στάδιο θα εξεταστεί αν οι εν λόγω πρώην γενικοί γραμματείς πρέπει να ελεγχθούν μαζί με τον πρώην υπουργό ως συμμέτοχοι στην έρευνα που αναμένεται να ξεκινήσει.

Τελική ευθεία για τη δίκη

Κατά τα λοιπά, ο εφέτης ανακριτής από την πλευρά του βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι ανακριτικές ενέργειες, και πολύ σύντομα, όπως λένε αρμόδιες πηγές, η δικογραφία που αριθμεί 36 μη πολιτικά πρόσωπα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή του και με σύμφωνη γνώμη του προέδρου Εφετών να γίνει η παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη. Πιθανότερη εκδοχή, λοιπόν, με βάση τις ίδιες πηγές, είναι η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση να προσδιοριστεί για τους πρώτους μήνες του 2026 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η γαλάζια ΚΟ και η δυστοκία

Είναι σαφώς βαρύ να πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ πριν καν καλά καλά περάσουν αρκετές ημέρες από τον θάνατο του προκατόχου της. Για να λέμε την αλήθεια, όμως, η καθυστέρηση δεν οφείλεται στο πένθος, αλλά κυρίως στον… τοίχο που έχουν συναντήσει τα στελέχη του Μαξίμου που ανέλαβαν το άβολο έργο της πλήρωσης μιας θέσης απολύτως απαραίτητης για την επικοινωνία μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πρωθυπουργικού Γραφείου και τη διατήρηση ενός καλού κλίματος μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών. Εδώ και ημέρες κυκλοφορούν διάφορα ονόματα στους κομματικούς διαδρόμους χωρίς κανένα να επιβεβαιώνεται, όπως, για παράδειγμα, η Ζέττα Μακρή, η Ζωή Ράπτη, ο Γιώργος Στύλιος, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιάννης Οικονόμου κι ένας νεότερος, ο Βασίλης Βασιλειάδης. Μαθαίνω ότι από στελέχη όπως η Μακρή υπάρχει απροθυμία, ενώ άλλοι εμφανίζονται ως… αυτοπροτεινόμενοι.

Ενα νέο σενάριο

Με τούτα και με τ’ άλλα, λοιπόν, πληθαίνουν οι ενδείξεις πως καταγράφεται δυστοκία και το Μαξίμου πιέζεται να βρει τη λύση. Στο τραπέζι έχει πέσει, εσχάτως, ως επιλογή για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ και η περίπτωση του Μάξιμου Χαρακόπουλου που έχει το ενδιαφέρον της, καθώς συχνά διατυπώνει αιχμές για κυβερνητικές ευθύνες σε διάφορα ζητήματα, αλλά έχει συνομιλητές σε όλες τις πτέρυγες. Όπως μου μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, πάντως, δεν αρκεί κάποιος να θέλει τη θέση, αλλά πρέπει και η θέση να σε θέλει…

Απεβίωσε ο Κώστας Πυλαρινός

Σε ηλικία 91 ετών, έφυγε χθες από τη ζωή ο Κώστας Πυλαρινός, πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρόεδρος της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών. Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και νομικές και οικονομικές σπουδές σε Αθήνα και Παρίσι, ο εκλιπών διέγραψε μια μακρά πολιτική διαδρομή και συνδέθηκε τόσο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, από τη δεκαετία του ΄50, όσο και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, την περίοδο της πρωθυπουργίας του (1990-93). Ο Κώστας Πυλαρινός υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ενώ διετέλεσε, μεταξύ άλλων, γενικός γραμματέας υπουργείων και του ΕΟΤ. Αποχαιρετώντας τον Κώστα Πυλαρινό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ιστορικό στέλεχος» της ΝΔ που «υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα».