«Ο Τσίπρας απολαμβάνει την υποστήριξη των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης. Αν κι επίσημα ανήκει στην ευρωπαϊκή Αριστερά, ο Τσίπρας συμμετείχε ως παρατηρητής στις συνόδους κορυφής των πιο κεντρώων Σοσιαλιστών της ΕΕ», δήλωσε o Νικόλας Φαραντούρης προκειμένου να εξηγήσει γιατί η δεξιά και ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία ενός τσιπρικού κόμματος. Υπάρχουν κάποια λογικά κενά στη σκέψη του. Αναμενόμενο γιατί κανείς (ούτε αυτός, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός) δεν έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση.

Στοιχεία

Με κοινή δήλωση, ο υπεύθυνος του πασοκικού τομέα Εργασίας, Παύλος Χρηστίδης και ο γραμματέας του, Νίκος Δήμας, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι υπηρετεί το νεοφιλελεύθερο δόγμα της φτηνής εργασίας. Σ’ αυτήν, επικαλέστηκαν και τη Eurostat (σύμφωνα με την οποία, οι Ελληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους). Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα απαντήσει ο κυβερνητικός excelάκιας, που έχει αναλάβει να αναδεικνύει τις – κατά τα λεγόμενά του – στατιστικές λαθροχειρίες του Κινήματος.

Βαρυποινίτες

Με μια ανάρτηση 290 λέξεων ο Γιάννης Μπούγας έτρεξε να εξηγήσει τι εννοούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είπε ότι μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες έχει λείψει ο Τσίπρας. Παρέθεσε νούμερα για όσους έκαναν χρήση των «ευεργετικών διατάξεων» του νόμου Παρασκευόπουλου και τόνισε ότι μεταξύ 2015-2019 «έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι». Πίσω απ’ τους αριθμούς, πάντως, διαβάζει κανείς την απελπισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει έναν μπαμπούλα για να τρομάξει τους δυσαρεστημένους με τις επιδόσεις της.

Προτεραιότητα

Σε συνάντηση με βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας (στο πλαίσιο των γαλάζιων εξορμήσεων στον Βορρά ενόψει ΔΕΘ), ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως είναι προτεραιότητα τόσο για τον Πρωθυπουργό όσο και τον ίδιο «να κρατήσουμε όρθια τη Δυτική Μακεδονία και να της δώσουμε νέα αναπτυξιακή πνοή». Απόλυτα λογικό. Στα Γρεβενά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Φωνή Λογικής έπιασαν μαζί 16,19% στις ευρωεκλογές, στην Κοζάνη 20,09%, στη Φλώρινα 21,8% και στην Καστοριά 20,57%.