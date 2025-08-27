«Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης» είναι ο τίτλος της «Washington Post» σε εκτενές ρεπορτάζ της για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή των αιτημάτων χορήγησης ασύλου, αλλά και το νομοσχέδιο που θα καταργεί τη νομιμοποίηση μεταναστών, οδηγώντας στις φυλακές όσους δεν αναχωρούν εθελοντικά προς τις χώρες προέλευσής τους. Οσο για τον τίτλο, αυτός υποστηρίζεται από τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη στους δημοσιογράφους της «Washington Post». «Νομίζω ότι η πολιτική του προέδρου Τραμπ είναι μια καλή πολιτική» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι θα ήταν «πολύ δύσκολο» για την ελληνική κυβέρνηση να αναπτύξει το νέο σχέδιό της εάν η Ουάσιγκτον και άλλες χώρες της Ευρώπης δεν ακολουθούσαν επίσης μια πιο σκληρή γραμμή.

Το «Αλκατράζ» και το νομοσχέδιο

Η αμερικανική εφημερίδα, ωστόσο, δεν μένει στις δηλώσεις του υπουργού. Ειδική αναφορά κάνει, επίσης, στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Αμυγδαλέζας, το οποίο οι συντάκτες του ρεπορτάζ περιγράφουν ως «Αλκατράζ του Αιγαίου». «Το νέο ελληνικό μοντέλο εξελίσσεται πίσω από φράχτη τριών μέτρων με συρματοπλέγματα που περιφρουρούν μαυροντυμένοι» σημειώνουν, φιλοξενώντας δηλώσεις από δικηγόρους, οργανώσεις και μετανάστες που περιγράφουν κοντέινερ χωρίς πόρτες στις τουαλέτες, σπασμένα κλιματιστικά και δέκα άτομα σε κάθε δωμάτιο. Σε τέτοια κέντρα θα παραμένουν κρατούμενοι οι αιτούντες άσυλο όσο διαρκεί η εξέταση του αιτήματός τους, σημειώνει η εφημερίδα, «ενώ οι απορριφθέντες – που σήμερα ξεπερνούν το 50% – θα αντιμετωπίζουν το δίλημμα: ή “εθελοντική” επιστροφή στην πατρίδα ή ποινές φυλάκισης 2 έως 5 ετών και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ». Αυτό το νομοσχέδιο, θυμίζω, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, θα είναι το πρώτο της «σεζόν», αυτό που θα εισαγάγει προς ψήφιση η κυβέρνηση στη Βουλή με το άνοιγμά της.

Αδειάσματα

Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης πραγματοποιήθηκε χθες μια τηλεδιάσκεψη με «γαλάζιους» βουλευτές, στο πλαίσιο των ενημερωτικών «μασάζ» που έχουν καθιερωθεί. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ θα στηρίξει, προφανώς, το νομοσχέδιο που έρχεται με υπογραφή Πλεύρη και είχε συνταχθεί από τον προκάτοχό του Μάκη Βορίδη. Μαθαίνω όμως ότι καταγράφεται μια ενόχληση από τους προηγούμενους προκατόχους τους στην πολιτική ηγεσία του εν λόγω υπουργείου, υπουργούς και υφυπουργούς. Δεν είναι και λίγοι. Και, παρότι εκφράζονται σε πολύ διαφορετικές εντάσεις, όλοι τους συμφωνούν πως κάποιες δημόσιες δηλώσεις του σημερινού υπουργού συνιστούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, «άδειασμα» των δικών τους πεπραγμένων. Θυμίζω, άλλωστε, ότι και το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή τώρα ακυρώνει προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση που είχε περάσει επί υπουργίας Δημήτρη Καιρίδη.

Το… ΕΑΜ του Δούκα

Οι τηλεδιασκέψεις δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες και στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Μια εξ αυτών συγκάλεσε και ο Χάρης Δούκας, μάλιστα, με τη συμμετοχή δημάρχων, δημοτικών συμβούλων κι άλλων εκλεγμένων αυτοδιοικητικών, με αφορμή τα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε σε δυο πρωτοβουλίες σχετικά. Η πρώτη είναι το αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με καλεσμένο τον Πρωθυπουργό για να του θέσουν όλα τα ζητήματα πριν από τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που θα κάνει εκεί. Η δεύτερη έχει, όμως, μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον…Ο Δούκας πρότεινε τη συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα για να συντονίζονται για τα αιτήματά τους.

Μια τιμητική εκλογή στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου

Τιμητική διάκριση για τον νομικό κόσμο της χώρας συνιστά η εκλογή του Χάρη Παμπούκη στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου, τον πλέον σημαντικό θεσμό προαγωγής του διεθνούς δικαίου, αποτελούμενο από επιφανείς διεθνολόγους. Το 1904, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου τιμήθηκε με το Νομπέλ Ειρήνης σε αναγνώριση της δράσης του υπέρ της διαιτησίας μεταξύ κρατών, ενός ειρηνικού μέσου επίλυσης διαφορών. Η εκλογή του καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών πραγματοποιήθηκε χθες και μάλιστα από τον πρώτο γύρο. Θυμίζω ότι ο Χάρης Παμπούκης υπήρξε υπουργός Επικρατείας και αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης στη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου (2009-2011), ενώ ως νομικός έχει συγγράψει αρκετά άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά κι έχει δημοσιεύσει εκτενώς νομικές μονογραφίες και πολιτικά δοκίμια.