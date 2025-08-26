Από το φθινόπωρο – μετά την ψήφιση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση – αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απασχόληση (ιδιωτικός τομέας) των 13 ωρών την ημέρα σε έναν εργοδότη αντί σε δύο που επιτρέπεται.

Το ευέλικτο ωράριο θα εφαρμοστεί τόσο σε επιχειρήσεις με μόνιμο προσωπικό κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και εργοδότη όσο και σε επιχειρήσεις που ζητούν προσωπικό για λίγες μέρες, είτε με εκ περιτροπής εργασία είτε με συμβάσεις 48 ωρών (π.χ. προσωπικό στην εστίαση για τα Σαββατοκύριακα) που γίνονται πιο εύκολες με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Η αυξημένη ημερήσια απασχόληση των 13 ωρών σε έναν εργοδότη θα περιλαμβάνει το 8ωρο συν 5 ώρες από υπερεργασία και υπερωρίες με προσαύξηση 20% για την πρώτη ώρα υπερεργασίας και 40% για τις υπερωρίες, ενώ δεν θα πρέπει να παραβιάζεται η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση του εργαζομένου. Η αυξημένη απασχόληση θα «επιστρέφεται» με ανάλογη μείωση του ωραρίου για τις υπόλοιπες μέρες έτσι ώστε στο σύνολο της εβδομάδας το ωράριο να μην ξεπερνά τις 48 ώρες (40+8 ώρες από υπερεργασία και υπερωρίες). Ούτε θα πρέπει να θίγεται το 11ωρο της ημερήσιας ανάπαυσης.

Τι άλλο προβλέπεται

Επίσης, το εργασιακό νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Πιο γρήγορες και ευκολότερες προσλήψεις, που θα γίνονται πλέον μόνο με ένα έγγραφο και μέσω κινητού τηλεφώνου, για κάλυψη έκτακτων αναγκών, διάρκειας έως δύο ημερών.

Αλλαγή περιόδου αναφοράς στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (ήταν έως 6 μήνες και επεκτείνεται σε έναν χρόνο).

Δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει ελεύθερα την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής (σε συμφωνία με τον εργοδότη),

Εξορθολογισμός της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ώστε να εξυπηρετεί ουσιαστικά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όλο το έτος, π.χ. για εργαζόμενους γονείς.