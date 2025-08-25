Σε… σάγκα εξελίσσεται η επιλογή επικεφαλής για την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, σε αντικατάσταση της πρέσβειρας Αικατερίνης Νασίκα. Υστερα από τρεις μήνες αναζητήσεων, πλέον φαίνεται πως υπήρξε και νέα εμπλοκή στον διορισμό του – μετακινούμενου από το Παρίσι – πρεσβευτή Αντώνη Αλεξανδρίδη. Ας τα πιάσω όμως από την αρχή: κατά την άνοιξη, με την επικείμενη αφυπηρέτηση της Νασίκα, οι φήμες ήθελαν ως επικρατέστερο υποψήφιο τον πρώην πρόξενό μας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα. Η υποψηφιότητα αυτή δεν προχώρησε. Αντιθέτως, στις 2 Ιουνίου το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Εξωτερικών διόρισε στη θέση του πρεσβευτή μας στις ΗΠΑ τον Ιωάννη Βράιλα. Δεδομένου, μάλιστα, ότι θα έπαιρνε μεταγραφή στην αμερικανική πρωτεύουσα από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είχε ακουστεί ότι τη θέση του στις Βρυξέλλες μπορεί να καταλάμβανε η πρώην διπλωματική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αννα-Μαρία Μπούρα. Ο διορισμός του, όμως, δεν κράτησε ούτε έναν μήνα. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ακύρωσε την προηγούμενη απόφασή του και προχώρησε σε νέο διορισμό για την Ουάσιγκτον, αυτόν του πρεσβευτή της Ελλάδας στη Γαλλία, Αλεξανδρίδη. Τώρα, όμως, ακούω ότι και αυτός ο διορισμός μπλοκάρεται και το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλείται να συνεδριάσει άμεσα για να εκδώσει τις υπηρεσιακές αποφάσεις της ακύρωσης και αντικατάστασής του. Μια ακύρωση διορισμού πρεσβευτή, βέβαια, μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Αλλά, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, δύο ακυρώσεις διορισμών σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο, ενδεχομένως να μην έχουν προηγούμενο στα διπλωματικά χρονικά μας…

Μέτωπο από 67 ΜΚΟ

Αντιδράσεις προκάλεσαν στον κόσμο της Κοινωνίας των Πολιτών δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών (Σοφία Βούλτεψη, Θάνος Πλεύρης κ.ά.) για τις ΜΚΟ αλλά και η προαναγγελία νομοθετικής ρύθμισης που θα τις διαγράφει από το Εθνικό Μητρώο αν δρουν αντίθετα από την κυβερνητική πολιτική. Και η αντίδραση ήρθε πολύ γρήγορα με κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που συνυπογράφουν 67 οργανώσεις εκφράζοντας ανησυχία για την «απαξίωση» και «υποβάθμιση» του ρόλου τους. Δεν μιλάμε για τυχαίες ΜΚΟ αλλά για όλες τις μεγάλες οργανώσεις, όπως η Greenpeace, η WWF Ελλάς οι Γιατροί του Κόσμου, η Praksis, η ΕΚΠΟΙΖΩ, η Ενωση Ασθενών κι η Θετική Φωνή, που με τις υπογραφές τους στηρίζουν τις οργανώσεις που στάθηκαν αφορμή για την ενόχληση του υπουργού Μετανάστευσης. Διευκρινίζουν δε πως στηρίζουν τον έλεγχο και τη διαφάνεια, ωστόσο «όταν ο έλεγχος παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας, μετατρέπεται σε μέσο εκβιασμού, εκφοβισμού και φίμωσης. Μια τέτοια πρακτική βρίσκεται σε αντίθεση με μια σειρά σχετικών νόμων και κανονισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, οι έλεγχοι εφαρμόζονται με θεσμικά κριτήρια και όχι ως πολιτικό εργαλείο».

Παρέμβαση και από ΟΗΕ

Στο ίδιο κλίμα ήταν η αντίδραση και της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μέρι Λόουλορ, η οποία δήλωσε πως λαμβάνει «ανησυχητικά νέα» για σχόλια του έλληνα υπουργού Μετανάστευσης που «υποδεικνύουν έλεγχο αρκετών ΜΚΟ, ως άμεσα αντίποινα για το έργο τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων». Η Λόουλορ υπογράμμισε πως «το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».

Γάμος με δώρο… υπουργείο

Σε ελληνοαμερικανική μάζωξη κορυφής εξελίχθηκε ο γάμος του ομογενούς νομικού Αρη Κουρκουμέλη στην Κεφαλονιά, με σχεδόν 100 φίλους των νεονύμφων και των οικογενειών τους να ταξιδεύουν από τις ΗΠΑ στο όμορφο νησί του Ιονίου για την περίσταση. Κι αν διερωτάστε ποιος είναι ο Αρης Κουρκουμέλης, αρκεί να σας πω ποιο… δώρο γάμου τού προέκυψε. Την επομένη του μυστηρίου, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα την είδηση του διορισμού του ως υφυπουργού με το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της ασφαλείας του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών. Αποκτήσαμε, δηλαδή, τουλάχιστον ως προς τις ρίζες του, ακόμη έναν σύνδεσμο στην κυβέρνηση Τραμπ και σε σημαντικό πόστο.

Αίτημα Ανδρουλάκη για Παλαιστίνη

Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να στείλει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας κι επισήμως να ορίσει ειδική συνεδρίαση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος του ελληνικού Κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. Την πρωτοβουλία αυτή την είχε, εξάλλου, προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν από τις διακοπές, καλώντας την κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί με τη γραμμή σύμμαχων κρατών μας. Καθώς και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.