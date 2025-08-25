Οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου φέρνουν μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό στη διεθνή μουσική σκηνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στο Intervision, τη ρωσική απάντηση στη Eurovision, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 20 Σεπτεμβρίου. Εκπρόσωπος των ΗΠΑ θα είναι ο τραγουδιστής Μπράντον Χάουαρντ, γνωστός ως Μπ. Χάουαρντ, γιος της τραγουδίστριας Μίκι Χάουαρντ και καλλιτέχνης που έχει απασχολήσει συχνά τον διεθνή Τύπο για τις φήμες περί συγγένειας με τον Μάικλ Τζάκσον, χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθούν.

Η επιλογή Χάουαρντ εντάσσεται στη ρητορική των διοργανωτών, οι οποίοι μέσω Telegram δήλωσαν ότι «η μουσική του ενώνει πολιτισμούς και υπερβαίνει τα σύνορα». Ωστόσο, πίσω από τις καλλιτεχνικές διακηρύξεις, το Intervision αποτελεί πρωτοβουλία με σαφές πολιτικό φορτίο. Η Ρωσία, αποκλεισμένη από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, επιχειρεί να οικοδομήσει έναν νέο πολιτιστικό θεσμό με επίκεντρο τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανέστησε το φεστιβάλ, που είχε πρωτοεμφανιστεί την περίοδο 1965-1980 στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία, και ανέθεσε την ευθύνη στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ντμίτρι Τσερνισένκο.

Η λίστα των χωρών που συμμετέχουν αποκαλύπτει την πολιτική στόχευση της διοργάνωσης: Λευκορωσία, Κιργιστάν, Βενεζουέλα, Σερβία, Κούβα, Κατάρ και Καζακστάν. Πρόκειται κυρίως για καθεστώτα αυταρχικά ή στενούς συμμάχους της Μόσχας, με τη Σερβία να ξεχωρίζει ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ. Στην ίδια σκηνή θα βρεθεί και ο ρώσος τραγουδιστής Shaman (Γιαροσλάβ Γιούριεβιτς Ντρόνοφ), πρόσωπο ταυτισμένο με φιλοπολεμικές εκδηλώσεις του Κρεμλίνου και ήδη στοχοποιημένος με κυρώσεις από την ΕΕ.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ προκάλεσε αίσθηση, καθώς παραδοσιακά η Ουάσιγκτον δεν είχε ανάμειξη σε παρόμοιες διοργανώσεις της σοβιετικής ή ρωσικής σφαίρας επιρροής. Αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία του Χάουαρντ δεν αντανακλά επίσημη διπλωματική πολιτική, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο ατομικών καλλιτεχνικών επιλογών και συμφωνιών παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να δημιουργεί εικόνα «νομιμοποίησης» ενός φεστιβάλ που στοχεύει να παρουσιαστεί ως ισότιμη απάντηση στη Eurovision.

Ουκρανική αντίδραση

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε έντονα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Κιέβου χαρακτήρισε το Intervision «όργανο εχθρικής προπαγάνδας και μέσο εξωραϊσμού της επιθετικής πολιτικής της Ρωσίας». Για το Κίεβο, η προσπάθεια της Μόσχας να προβάλει ένα διεθνές πολιτιστικό γεγονός εν μέσω πολέμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και κανονικοποίησης της ρωσικής εικόνας.

Το Intervision του 2025, επομένως, ξεπερνά τα όρια ενός απλού μουσικού διαγωνισμού. Φορτίζεται με διπλωματικούς συμβολισμούς, συγκεντρώνει κράτη που συνδέονται στενά με το Κρεμλίνο και φιλοδοξεί να σταθεί ως θεσμός απέναντι στη Eurovision, από την οποία η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη. Το αν θα καταφέρει να κερδίσει διεθνές κύρος ή θα παραμείνει ένα εργαλείο εσωτερικής και εξωτερικής προπαγάνδας, μένει να φανεί στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο.