Η τελευταία εικόνα από το βράδυ της 13ης του Μάρτη; Εκείνο το ζεστό χειροκρότημα του ερυθρόλευκου κοινού για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του που έδωσαν τα πάντα στο Καραϊσκάκης. Ας μην έφτανε το τελικό 2-1 υπέρ της Μπόντο Γκλιμτ για το εισιτήριο στους προημιτελικούς του Europe League.

Πέρασαν 162 βράδια από τότε. Και οι Ερυθρόλευκοι, που αύριο ετοιμάζονται να ανοίξουν τον λογαριασμό τους στη νέα Super League υποδεχόμενοι τον Αστέρα Τρίπολης, αναμένουν συντεταγμένες και για την επόμενη ευρωπαϊκή αποστολή τους.

Την Πέμπτη (28/8) κληρώνει για τη league phase του Champions League. Τότε περιμένουν μαντάτα για τις οκτώ αναμετρήσεις που θα γράψουν το σενάριο στον «πόλεμο των άστρων» που έρχεται. Και τέλος πάντων όλα αυτά κάθε άλλο παρά θα μπορούσαν να κάνουν επίκαιρη την ανάμνηση του Μάρτη. Και της Μπόντο Γκλιμτ. Ελα όμως που οι απίθανοι Νορβηγοί φαίνεται πως έχουν διαφορετική άποψη. Και που ο τρόπος που η UEFA κάνει πως δεν καταλαβαίνει δημιουργεί ένα δεδικασμένο το οποίο συζητιέται ολοένα και περισσότερο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Κρύο, άνεμος, σκοτάδι

Απαραίτητη σημείωση: η Μπόντο Γκλιμτ με σύμμαχο το κρύο, τον άνεμο, το χιόνι και το σκοτάδι και έναν συνθετικό τάπητα προηγούμενης γενιάς που αναγκάζει τους αντιπάλους σε… πατινάζ έχει καιρό τώρα την καλύτερη έδρα της Ευρώπης. Ετσι απέκλεισε τον Μάρτη, στην «πίστα» του Aspmyra Stadium, με 3-0 τον Ολυμπιακό που χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να πάψει να φτάνει δεύτερος στην μπάλα από τη… γλίστρα. Ετσι νίκησε πέρυσι την Πόρτο, τη Μακάμπι, την Τβέντε, τη Λάτσιο, φτάνοντας ως τους ημιτελικούς του Europa League. Ετσι διέλυσε και προχθές με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς (σε μια παρτίδα που πρέπει να έγινε με… επτά μποφόρ) και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στη league phase του Champions League. Καλή ομάδα προφανώς. Με την UEFA όμως να μη λύνει το θέμα του γηπέδου, όλες οι ομάδες που πάνε στο Μπούντε να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση μοιάζουν να παίζουν με… την Μπαρτσελόνα!

Προσπέραση

Αν θα βρεθούν εκ νέου στο διάβα του Ολυμπιακού; Θα μπορούσε να το φέρει η κληρωτίδα της Πέμπτης. Μέχρι τότε όμως προκύπτει και αλλού «εμπλοκή» με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ: στην ειδική βαθμολογία 5ετίας και σε εκείνη τη λίστα με τους πρωταθλητές των χωρών που δεν έχουν εξασφαλισμένη θέση στη league phase.

Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν το φετινό τους ταξίδι από τους 52.500 βαθμούς στη δεύτερη θέση της λίστας, πίσω από τους Ρέιντζερς που έχουν 59.250 αλλά και τον μόνιμο μπελά της Σέλτικ που έχει κατακτήσει τα τέσσερα τελευταία πρωταθλήματα Σκωτίας και τα δεκατρία στα δεκατέσσερα χρόνια.

Δεν είναι οι Ρέιντζερς φαβορί στην πατρίδα τους, άρα ο Ολυμπιακός, ακόμη και αν δεν τους προλάβει στη φετινή κούρσα, μπορεί να έχει πάντα κατά νου αυτή τη λεπτομέρεια. Και η Μπόντο Γκλιμτ; Εκείνη μπαίνει σφήνα την επόμενη εβδομάδα. Αν τελειώσει τη δουλειά κόντρα στη Στουρμ Γκρατς και μπει στη league phase, ανεβαίνει από τις 50.000 στις 53.000, άρα προσπερνά τους Πειραιώτες πριν από τη σέντρα. Η Μπόντο έχει κατακτήσει τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία πρωταθλήματα της Νορβηγίας και είναι πολύ πιθανό να κερδίσει και το φετινό, παίρνοντας του χρόνου το απευθείας εισιτήριο του Champions League.

Και εδώ πλέον η υπόθεση προφανώς γίνεται ακόμη πιο σοβαρή. Εμπλέκονται οι πρωταθλητές της μισής Ευρώπης σε αυτό το ράλι. Αυτοί που το πρωτάθλημά τους δεν εξασφαλίζει μια απευθείας πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση. Προσφέρει και ένα μεγάλο οικονομικό δέλεαρ που ειδικά σε αυτή την «ταχύτητα» έχει τη σημασία του. Οι Νορβηγοί από την ιστορία της έδρας – που επί της ουσίας τούς εξασφάλισε μια σειρά από μεγάλες προκρίσεις – συγκέντρωσαν πέρυσι 21.000 βαθμούς κόντρα σε όλες τις πιθανότητες.

Ο Μουρίνιο και οι άλλοι

Τέσσερα χρόνια πριν, η Μπόντο επικρατούσε με 6-1 της Ρόμα στο γηπεδάκι του… τρόμου και ο Ζοσέ Μουρίνιο – ως προπονητής των Ιταλών – μιλούσε δημόσια για τις συνθήκες του Aspmyra Stadium. Για την Ιστορία; Στα play offs του Champions League είναι και οι Ρέιντζερς που έπειτα από την 1-3 εντός έδρας ήττα από την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη το πάνε για Europa League. Είναι και η Κοπεγχάγη που έχει την 4η θέση στη λίστα των υποψήφιων πρωταθλητών μη προνομιούχων χωρών. Οι Δανοί στάθηκαν όρθιοι στη Βασιλεία (1-1), άρα μπορούν στη ρεβάνς με τη σειρά τους να προκριθούν στη league phase. Και να πάρουν το bonus των 3.000 βαθμών που τους φέρνει επίσης κοντά στον Ολυμπιακό.