Αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, ώστε να περιοριστούν οι… απείθαρχοι ομιλητές και να μειωθεί ο χρόνος που διαρκούν οι συζητήσεις στην Ολομέλεια, προανήγγειλε εκ νέου ο Νικήτας Κακλαμάνης. Στόχος είναι οι αλλαγές να έχουν μπει σε εφαρμογή πριν από το τέλος του χρόνου, ενώ εάν διαμορφωθεί ευρεία διακομματική συναίνεση θα επιδιωχθεί ο νέος Κανονισμός να εφαρμοστεί ακόμη και από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου (6 Οκτωβρίου).

Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Οπως εξήγησε (Open), «θα γίνει αναθεώρηση του Κανονισμού, ο οποίος φτιάχτηκε πριν από 37 χρόνια που υπήρχαν τέσσερα κόμματα στη Βουλή και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα υπάρχουν εννέα με το νυν πολιτικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί εκείνος ο Κανονισμός να τα βγάλει πέρα σήμερα».

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι ενόψει της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου έχει ήδη ζητήσει από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής να ξεκινήσει την προεργασία. Για την εφαρμογή του συστήματος εξήγησε ότι θα γίνεται προειδοποίηση σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο και αν δεν υπακούν θα τους κλείνουν το μικρόφωνο. «Αυτό θα αφορά από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή», τόνισε. Κατά πληροφορίες, από τον κόφτη εξετάζεται να εξαιρεθούν οι πιο σημαντικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως η συζήτηση του προϋπολογισμού και οι προτάσεις μομφής.

Κατά τις ίδιες πηγές, πάντως, η λειτουργία του κόφτη αναμένεται να αυξήσει τους χρόνους ομιλίας τόσο για τους πολιτικούς αρχηγούς (στις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις προβλέπονται σήμερα για τον Πρωθυπουργό 25 λεπτά και για τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων 20 λεπτά) όσο και για τους βουλευτές. Για τους τελευταίους φαίνεται να επικρατεί η σκέψη το σημερινό 7λεπτο που δικαιούνται να γίνει χρόνος 9 λεπτών.

Η ιδέα να μπει κόφτης στη Βουλή, προκειμένου να μην κρατάνε οι ομιλίες περισσότερο από τον ενδεδειγμένο χρόνο, είχε διατυπωθεί πρώτη φορά από τον προκάτοχο του Νικήτα Κακλαμάνη, Κώστα Τασούλα. Επί δικής του προεδρίας, τον Νοέμβριο του 2024, δημοσιεύτηκε στην κοινοβουλευτική Διαφάνεια (την αντίστοιχη υπηρεσία της Διαύγειας για τη Βουλή) η απόφαση για την «προμήθεια εξοπλισμού και υλοποίηση λογισμικού για την κατασκευή και εγκατάσταση πέντε Συσκευών Χρονομέτρη στις Αίθουσες Συνεδριάσεων του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων». Επρόκειτο, συγκεκριμένα, για έγκριση δαπάνης για απευθείας ανάθεση σε εταιρεία έναντι 31.216,81 ευρώ. Παρότι, όμως, έγινε εκείνο το βήμα, η εφαρμογή των περαιτέρω δεν προχώρησε.

Στήριξη

Η απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη να θέσει τον κόφτη σε εφαρμογή έχει ληφθεί από τον περασμένο Μάιο. Γνωρίζοντας, μάλιστα, τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει το μέτρο, οι πληροφορίες ήθελαν τον Πρόεδρο της Βουλής να επικοινωνεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να τον ενημερώσει και να λάβει τη στήριξή του ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Το ζήτημα, ωστόσο, όπως είχε εξαρχής ξεκαθαριστεί από κοινοβουλευτικές πηγές, θα έπρεπε πρώτα να συζητηθεί με τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Από την πλευρά τους, οι κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν για τον κόφτη και για κάθε άλλη αλλαγή στη λειτουργία και τον Κανονισμό της Βουλής, όταν ενημερωθούν επισήμως για όσα σχεδιάζονται. Τη σημασία της έχει, εξάλλου, και μια κρίσιμη τεχνική λεπτομέρεια: η βασική εισήγηση είναι ο κόφτης, εκτός από το να κλείνει τα μικρόφωνα, να διακόπτει παράλληλα και τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ώστε να μην υπάρχει καν το κίνητρο για κάποιον ομιλητή να συνεχίσει με βουβή… παράσταση.