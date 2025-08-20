Καμπανάκια χτυπούν στην αντιπολίτευση με αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης για επικείμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, παρά τις διαψεύσεις στις οποίες έχει επανειλημμένως προβεί προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες που φτάνουν και στα επιτελεία των αντιπολιτευτικών κομμάτων κάνουν λόγο για εισηγήσεις και σχεδιασμούς που θα οδηγήσουν στη μείωση του πήχη της αυτοδυναμίας σε ποσοστά που θα φτάνουν ακόμη και στο 32%, αλλά και στην αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή, από το 3% που ισχύει σήμερα, στο 5%. Το τελευταίο μέτρο, μάλιστα, φαίνεται να έχει πολλούς οπαδούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο αφού θα οδηγήσει κόμματα εκτός Βουλής, ρίχνοντας ακόμη χαμηλότερα τον πήχη της αυτοδυναμίας.

Για την αντιπολίτευση τα παραπάνω προκαλούν εύλογες ανησυχίες, για διαφορετικούς λόγους και με προτεραιότητες που διαμορφώνονται ανάλογα με τους εκλογικούς στόχους και τις προοπτικές τους. Για τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης που σημειώνουν χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, τυχόν αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή εκλαμβάνεται ως άμεσος κίνδυνος επιβίωσης. Στελέχη που κινούνται, για παράδειγμα, στον χώρο της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν πως ίσως οι εξελίξεις τούς ωθήσουν εξ ανάγκης σε συζητήσεις συνεργασίας. Ανάλογες συζητήσεις συνασπισμών ήδη γίνονται, άλλωστε, στον χώρο δεξιά της ΝΔ.

Ανασφάλεια

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όμως, αναδεικνύεται το ζήτημα κατά κύριο λόγο ως προς τη σοβαρότατη θεσμική διάστασή του, αλλά και ως μια συζήτηση ενδεικτική του κακού κλίματος και της ανασφάλειας που επικρατεί στο στρατόπεδο της κυβέρνησης και της ΝΔ. Οπως τονίζουν με νόημα πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την τελευταία διάψευση των σεναρίων αλλαγής της εκλογικής νομοθεσίας από τον Πρωθυπουργό. Ενώ και σε προηγούμενη παρέμβασή του στο συνέδριο του «Βήματος» τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, λέγοντας ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν εν κινήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία επειδή αυτό μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι βολεύει την κυβέρνηση».

Σε αυτή τη δήλωσή του συγκεκριμένα παραπέμπουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε τότε την απάντηση για το τι σημαίνει σήμερα η επαναφορά της σχετικής συζήτησης στους κυβερνητικούς κόλπους. Αναφέρουν ειδικότερα το κλίμα που έχει διαμορφωθεί το φετινό καλοκαίρι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και τις πυρκαγιές, κάνοντας λόγο για σενάρια που αποτελούν πλέον ευθεία ομολογία ανασφαλειών και φόβων για ήττα της ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Ξεκαθαρίζοντας, βέβαια, πως από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρξει καμιά στήριξη στις συνεχιζόμενες θεσμικές ακροβασίες του Μεγάρου Μαξίμου.

Το μπόνους 50 εδρών

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι εισηγήσεις αλλαγής του εκλογικού νόμου προκάλεσαν την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη, που κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν «ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου». «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών, αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας» συνέχισε στη σχετική ανακοίνωσή του, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

Ανάμεσα στα σενάρια που κυκλοφορούν, εξάλλου, περιλαμβάνεται επίσης και η επαναφορά της παλαιότερης ρύθμισης για μπόνους 50 εδρών στο πρώτο κόμμα ανεξάρτητα από το ποσοστό που λαμβάνει (καταργώντας το «κλιμακωτό μπόνους» της υφιστάμενης νομοθεσίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη) ή ένα νέο σύστημα πριμοδότησης, στο οποίο το μπόνους θα υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο. Μια τέτοια εξέλιξη προεξοφλείται ότι θα σηκώσει θύελλα αντιδράσεων από σύσσωμη την αντιπολίτευση.