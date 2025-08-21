Σοβαρές επισημάνσεις για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα το 2024 καταγράφει η ετήσια Εκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε χθες ολόκληρη στη δημοσιότητα. Αν και χρησιμοποιεί άκρως διπλωματική γλώσσα, γίνονται σαφείς αναφορές σε πιέσεις προς τον Τύπο και στρατηγικές αγωγές, καθώς και σε περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων μεταναστών. Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται πως η κυβέρνηση σε γενικές γραμμές το 2024 σεβάστηκε την ελευθερία του Τύπου. Τονίζεται αμέσως μετά, όμως, ότι «εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί ανέφεραν ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπιζαν πιέσεις να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση ή την αποκάλυψη σκανδάλων». Παρομοίως, στην έκθεση αρχικά αναφέρεται πως «η κυβέρνηση δεν λογόκρινε τα μέσα ενημέρωσης». Στη συνέχεια όμως επισημαίνεται πως «τα μεγάλα Μέσα τείνουν να μη δημοσιεύουν ειδήσεις που παρουσιάζουν την κυβέρνηση με αρνητικό τρόπο, κάτι που ανθρωπιστικές οργανώσεις αποδίδουν σε πιέσεις, σε ανησυχίες για την ασφάλεια ή την εργασιακή ασφάλεια, ή στην ευαλωτότητα απέναντι στον ποινικό νόμο περί συκοφαντικής δυσφήμησης». Παράλληλα, η έκθεση αναγνωρίζει ότι οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου κατηγορούν την κυβέρνηση για «καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης».

Μια ειδική αναφορά

Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιφυλάσσει ειδική αναφορά στον πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμηση, μετά τα ρεπορτάζ τους για παρακολουθήσεις και παράνομες υποκλοπές μέσω Predator. «Στην αγωγή του, την οποία το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου είχε χαρακτηρίσει “ένα εντυπωσιακό παράδειγμα στρατηγικής αγωγής κατά της δημόσιας συμμετοχής”, ο Δημητριάδης ισχυρίστηκε ότι έχασε τη δουλειά του και υπέστη βλάβη στη φήμη του λόγω των δημοσιευμάτων για το σκάνδαλο. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημοσιεύσεις των δημοσιογράφων έγιναν προς το δημόσιο συμφέρον και δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τη φήμη του Δημητριάδη» αναφέρει.

Στο αέρα το SAFE

Ο δανειοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ για την άμυνα SAFE κινδυνεύει με ακύρωση, μιας και το Ευρωκοινοβούλιο ανακοίνωσε χθες ότι κατέθεσε προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ εναντίον της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία υιοθετήθηκε το SAFE, το πρόγραμμα δανεισμού 150 δισ. ευρώ που είχε προταθεί από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Μάρτιο κι εγκρίθηκε από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών, χωρίς να ερωτηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την επίκληση του άρθρου 122 που επιταχύνει τις διαδικασίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτή ακριβώς τη νομική τεκμηρίωση αμφισβητεί η Ευρωβουλή και, σε περίπτωση που πετύχει την ακύρωση της απόφασης, η όλη διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή…

Μπέρδεμα

Ενα μεγάλο… μπέρδεμα προκλήθηκε με την υπόθεση ενός μετανάστη που είχε προσαχθεί από την Αστυνομία επειδή παρενόχλησε τους Εύζωνες στον Αγνωστο Στρατιώτη. Η είδηση κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες, συνοδευόμενη από ένα βίντεο και ο Θάνος Πλεύρης είχε σπεύσει να καταδικάσει το περιστατικό, δηλώνοντας πως «η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματός του. Παράλληλα με εντολή μου στον φάκελό του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης». Τα πράγματα όμως φαίνεται πως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Πράγματι την Κυριακή 10 Αυγούστου η ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγε άτομο αφγανικής καταγωγής που παρενοχλούσε τους Εύζωνες, χωρίς, τελικά, να τον συλλάβει και να απαγγείλει κατηγορίες. Το βίντεο, που πολλοί υιοθέτησαν, φαίνεται πως δείχνει άλλο περιστατικό σε άλλη χρονική περίοδο. Οσο για την αίτηση ασύλου του, δεν έχει απορριφθεί λόγω του περιστατικού, αλλά επειδή δεν προσήλθε ώστε να την υποστηρίξει.

Εκτός των F-35

Η θέση των ΗΠΑ για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει, ξεκαθάρισε το Γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επιστολή προς τον Κρις Πάπας. Ο ελληνοαμερικανός βουλευτής είχε ηγηθεί πρωτοβουλίας για την αποστολή επιστολής στον Μάρκο Ρούμπιο, με την οποία ζητήθηκε η προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων, με κεντρικό επιχείρημα τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400. Οπως τονίζεται στην απαντητική επιστολή, «η Τουρκία είναι μακροχρόνια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» και «η αμυντική σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία παραμένει ζωτικής σημασίας». Παρ’ όλ’ αυτά, διευκρινίζεται πως η θέση των ΗΠΑ για τους S-400 δεν έχει αλλάξει «και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση F-35 είναι γνωστές».