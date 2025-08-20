Η Ρωσία δεν απειλεί μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας αλλά και της Ευρώπης – αυτό ήταν το συμπέρασμα των δύο μεγάλων τηλεδιασκέψεων που έγιναν χθες με δεκάδες ηγέτες από τη Γηραιά Ηπειρο, μια ημέρα μετά την ιστορική συνάντηση στην Ουάσιγκτον που άνοιξε τον δρόμο για τις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας. Το θέμα είναι εάν θα βαδίσουν όλοι σε αυτόν τον δρόμο – οι αμφιβολίες είναι πολλές. Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας είναι κρίσιμο, όμως ακόμα πιο καθοριστικό είναι το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων που ζητά η Μόσχα. Εάν τα καταφέρει, σχολιάζουν αναλυτές, διογκώνονται οι φόβοι για το τι μπορεί να γίνει αύριο σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως για παράδειγμα η Κύπρος, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα μπορούσε να δοθεί ο κατεχόμενος Βορράς στην Τουρκία (o πρόεδρος της οποίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αργά χθες τηλεφωνική επικοινωνία µε τον γενικό γραµµατέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για εφικτές και βιώσιµες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία); Ο αναθεωρητισμός θα έχει κερδίσει πλήρως, αφήνοντας ανοιχτές και άλλες επικίνδυνες προοπτικές.

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Θα γίνει ανταλλαγή εδαφών ή παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο; Μπορεί η Ευρώπη να εμπιστευθεί τον πρόεδρο Τραμπ που έχει δείξει τη θετική εικόνα που έχει για τον Βλαντίμιρ Πούτιν; Είναι πιο κοντά το τέλος του πολέμου μετά το Ανκορατζ και την Ουάσιγκτον ή απλώς θα χρησιμοποιηθούν από τη Μόσχα για να κερδίσει χρόνο, καθώς συνεχίζει να πλήττει σφοδρά ουκρανικές περιφέρειες και αμάχους; Υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ο Πούτιν να συναντήσει τον Ζελένσκι, κάτι που απέκλειε μετά βδελυγμίας μέχρι σήμερα; Ενώ ήδη γίνεται συζήτηση για το ποιες πόλεις μπορούν να φιλοξενήσουν μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι με πιθανότερες τη Γενεύη, τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα πραγματοποίησε αισχρή επίθεση στον ουκρανό πρόεδρο λέγοντας πως «τα ναρκωτικά τού έχουν κάψει τον εγκέφαλο». Είναι σαν να λέει το Κρεμλίνο, σχολίασε η «El Pais», ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να συναντηθεί με έναν τέτοιο τύπο και άρα σαν να κορόιδεψε ο ρώσος ηγέτης τον Τραμπ για τις προθέσεις του. Στη Μόσχα γίνεται ήδη συζήτηση για συνάντηση αντιπροσωπειών. Από τους ευρωπαίους ηγέτες πιο έντονος εμφανίστηκε στην τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων», στην οποία συμμετείχαν 30 ηγέτες, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας που χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει για να επιβιώσει». Κάλεσε τους Ευρωπαίους «να μην είναι αφελείς απέναντι σε μια Ρωσία που δεν θα πάψει να αποτελεί αποσταθεροποιητική δύναμη».

Ο Μάρκο Ρούμπιο

Χθες έγινε γνωστό ότι ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα είναι επικεφαλής στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει τη συμμετοχή αμερικανών στρατιωτών αλλά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, έχει υποσχεθεί αεροπορική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις συζητήσεις που γίνονται για τις εγγυήσεις από Αμερικανούς και Ευρωπαίους, στην πρώτη γραμμή θα βρίσκονται ουκρανικά στρατεύματα ενώ θα υπάρχουν πιο πίσω και ευρωπαϊκά. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να ενισχυθούν με σύγχρονα μέσα, με το κόστος να βαραίνει τις ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να συνεχισθεί η παροχή πληροφοριών ενώ προβλέπονται και περιπολίες σε αέρα και θάλασσα από αεροσκάφη και πλοία δυτικών δυνάμεων για την επιτήρηση κατάπαυσης του πυρός. Σημαντικό θέμα είναι και η επιμελητεία για τα ευρωπαϊκά στρατεύματα που θα γίνει και με αμερικανική συμμετοχή, εκτός φυσικά της πρώτης γραμμής. Σήμερα οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία και τους τρόπους που θα προχωρήσουν.

Ο Αντόνιο Κόστα

Χθες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είπε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε τηλε-διάσκεψη ότι «κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ». Αμέσως μετά είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό πρόεδρο, στον οποίο υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία». Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στην ΕΕ. Ενδιαφέρον πάντως έχει πως κάποια βήματα για την επόμενη ημέρα γίνονται άμεσα, όπως το ότι η ουκρανική εκλογική επιτροπή βρέθηκε χθες στο Λονδίνο και υπέγραψε συμφωνία για τεχνογνωσία που θα χρησιμοποιηθεί στη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.