Τα χρόνια του στρατού, πολύ συχνά ζητούνταν από τους στρατιώτες σε τάγματα εκτός αστικού ιστού να κάνουν αποψίλωση. Επρεπε να μην υπάρχει στην έκταση του στρατοπέδου ξερό χόρτο ούτε για δείγμα. Η διαδικασία αυτή παρουσιαζόταν ως καψόνι. Κακοί στρατοκράτες ζητούσαν από τους στρατιώτες κάτι που δεν χρησίμευε, για να τους ταπεινώσουν.

Κανείς δεν εξηγούσε ότι η αποψίλωση ήταν μέθοδος απαραίτητη για να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, ώστε να μπορεί να ανασχεθεί πιθανή πυρκαγιά. Η οποία, αν έφτανε μέσα σε στρατόπεδο, θα απειλούσε και την αποθήκη οπλισμού.

Η συσκότιση και η σύγχυση ήταν ένας τρόπος καλλιέργειας πνεύματος αντιμιλιταρισμού, ενός από τα συστατικά του προοδευτισμού της μεταπολίτευσης. Εκεί όπου τελείωνε η λογική, άρχιζε η ιδεολογία.

Στις περιοχές της Πάτρας όπου έγιναν συλλήψεις για εμπρησμό, στα Συχαινά και στο Γηροκομείο, μέσα στον αστικό ιστό, όλοι είδαμε τα φωτογραφικά πλάνα όπου σε ανοιχτούς χώρους κυριαρχούν τα ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 5075/2023, αρμόδιος για την εποπτεία του καθαρισμού των ιδιοκτησιών, εντός των ορίων του, είναι ο Δήμος. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι επικαρπωτές ή οι μισθωτές παραβούν την υποχρέωσή τους, τον καθαρισμό οφείλει να αναλάβει αυτεπαγγέλτως ο Δήμος, ο οποίος καταλογίζει εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους τη «δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών». Ο Δήμος εισπράττει και τα πρόστιμα.

Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται μέρος της ευθύνης του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη. Δεν ήταν εντάξει με τη βασική υποχρέωσή του, της εποπτείας και της υποχρέωσης καθαρισμού των ξερών χόρτων.

Απάντηση οφείλει και στις ερωτήσεις, γιατί τα αντλιοστάσια δεν είχαν γεννήτριες, ώστε να μη μείνουν επί τέσσερις μέρες οι δημότες του χωρίς νερό. Ως γνωστόν, η ΔΕΥΑΠ, που είναι υπεύθυνη για την παροχή νερού στην πόλη, υπάγεται κι αυτή στον Δήμο.

Ενδιαφέρον θα είχε και μια δημόσια τοποθέτησή του για την ανοχή εκ μέρους του Δήμου, και επί δικής του δημαρχίας, σειράς πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Προάστια χωρίς σχέδιο, χωρίς διόδους, με κατάργηση συχνά του αιγιαλού και της παραλίας, είναι παγίδες θανάτου σε περίπτωση επιθετικής πυρκαγιάς. Ευτυχώς, χάρη στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και το 112 δεν ζήσαμε το χειρότερο.

Ο δήμαρχος Πελετίδης, βεβαίως, δεν αποδέχεται τις ευθύνες του. Ως μέλος του ΚΚΕ και ως οπαδός της γνωστής και ακόμα δημοφιλούς ρητορικής του «αντί», του άγονου προοδευτισμού της μεταπολίτευσης, μπορεί να διατείνεται ότι του φταίνε η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ενωση, ο καπιταλισμός και τα μονοπώλια.

Αλλά ο Πελετίδης δεν εξελέγη για να βγάλει την Πάτρα από την ΕΕ ούτε για να αλλάξει το σύστημα – το οποίο μια χαρά, ιδιοτελώς, απομυζά. Εξελέγη για τα ξερόχορτα. Για να κάνει δηλαδή καλύτερη και ασφαλέστερη τη ζωή των δημοτών του.

Και σ’ αυτό έχει αποτύχει.