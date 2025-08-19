Ο κλειδωμένος δημοσιονομικός χώρος είναι γνωστός: 1,5 δισ. ευρώ. Η ημερομηνία της ανόδου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη προγραμματισμένη: το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ο στόχος έχει τεθεί: από βήματος της φετινής ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να αλλάξει την αρνητική εικόνα που δείχνουν τα καλοκαιρινά νούμερα των δημοσκοπήσεων πως έχουν σχηματίσει αρκετοί πολίτες για την κυβέρνησή του. Ο χρόνος για να προετοιμαστεί αυτή η επιχείρηση είναι μόλις δύο εβδομάδες. Από χθες ξεκίνησαν οι κλειστές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αλλά η οριστικοποίηση των εξαγγελιών που θα περιλαμβάνει το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Οι πληροφορίες θέλουν το οικονομικό επιτελείο και τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού να αναζητούν και εκπλήξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Το σίγουρο είναι πως οι παρεμβάσεις που συζητούνται θα αποσκοπούν στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης αλλά και στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. Ακρίβεια καθώς και στεγαστικό πρόβλημα αντιμετωπίζονται ως κρίσιμοι τομείς. Συνταξιούχοι, μισθωτοί του δημόσιου τομέα αλλά και εργαζόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι κατηγορίες στις οποίες επίσης θέλει να απευθυνθεί η κυβέρνηση.

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν κουράζονται να επαναλαμβάνουν ότι η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων που μπαίνουν στα δημόσια ταμεία λόγω των πολιτικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες τους προσφέρουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην κοινωνία τα κέρδη τα οποία δικαιούται, όπως αναφέρουν. Παράλληλα, βέβαια, τονίζεται σε κάθε ευκαιρία ότι οι τελικές αποφάσεις για το μείγμα των μέτρων θα ληφθούν και με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, είναι εξαιρετικά πιθανό να παρουσιαστούν παροχές σε δύο φάσεις. Εκτός, δηλαδή, από το καλάθι της ΔΕΘ, να υπάρξει κι ένα δεύτερο πακέτο μέτρων τα οποία θα δημοσιοποιηθούν μετά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κυβέρνηση θα έχει στα χέρια της τα δεδομένα με τα οποία θα κρίνει κατά πόσο ο ετήσιος απολογισμός του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου μπορεί να διευρύνει τον δημοσιονομικό χώρο. Ελάχιστοι αμφιβάλλουν πως η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι η κρισιμότερη της πρωθυπουργικής θητείας του Μητσοτάκη. Τα ανοιχτά μέτωπα είναι περισσότερα παρά ποτέ στην επταετή διακυβέρνησή του. Το ίδιο και οι εκλογικές ομάδες που φάνηκε από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης του Ιουλίου να έχουν αποστασιοποιηθεί από το κυβερνών κόμμα.