Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Exxon Mobil, να επιστρέψουν στο μεγάλο έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1.

Η Exxon κατείχε προηγουμένως μερίδιο 30% στο επικερδές έργο και είναι ο μόνος μη ρώσος επενδυτής που έχει παραιτηθεί από το μερίδιό του λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των κυρώσεων.

Η πορεία προς την επιστροφή των δυτικών επενδύσεων στη Ρωσία είναι ασαφής, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να άρουν εκτεταμένες κυρώσεις για να διευκολύνουν τις επενδύσεις, σχολίαζαν διεθνείς πηγές. Ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν εξετάσει ποιες κυρώσεις θα μπορούσαν να άρουν γρήγορα σε περίπτωση προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Το διάταγμα ορίζει ότι οι ξένοι μέτοχοι πρέπει να υποστηρίξουν την άρση των δυτικών κυρώσεων εάν θέλουν να ανακτήσουν το μερίδιό τους στο έργο.

Πρέπει επίσης να συνάψουν συμβάσεις για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στο εξωτερικό για το έργο αυτό και να μεταφέρουν κεφάλαια στους λογαριασμούς του Sakhalin-1.

Παράλληλα με την Exxon, η ρωσική εταιρεία Rosneft, η ινδική ONGC Videsh και η ιαπωνική SODECO ήταν εταίροι επενδυτές. Η ρωσική κυβέρνηση είχε επιτρέψει τόσο στην ONGC Videsh όσο και στη SODECO να διατηρήσουν τα μερίδιά τους.