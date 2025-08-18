Περί τα 830 ευρώ ανά άτομο δαπάνησαν κατά μέσο όρο οι χώρες της ΕΕ για οικογενειακά επιδόματα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2022) της Eurostat, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 47% σε σχέση με το 2012 που ήταν στα 566 ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται μάλλον χαμηλά στη λίστα, αν και με αύξηση στη δαπάνη, στα 264 ευρώ το 2022 από 168 ευρώ το 2012. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat οι δαπάνες ανά κάτοικο για οικογενειακά επιδόματα κυμάνθηκαν από 211 ευρώ στη Βουλγαρία έως 3.789 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Η γεωγραφική κατανομή είναι χαρακτηριστική: οι υψηλότερες δαπάνες καταγράφονται κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, ενώ οι χαμηλότερες στον Νότο και την Ανατολή. Μετά το Λουξεμβούργο ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες: Νορβηγία (2.277 ευρώ), Δανία (1.878), Ισλανδία (1.874), Σουηδία (1.449) και Φινλανδία (1.440).