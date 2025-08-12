H Λάουρα Κοβέσι έδωσε συνέντευξη στο ARD. Παρότι έχει πολλές υποθέσεις, η ευρωπαία εισαγγελέας έφερε ως παράδειγμα τα Τέμπη για να τονίσει ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν είναι μικροπράγματα. «Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ανέφερε. Το παραθέτω ως αντεπιχείρημα σε όλους όσοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα.

Ανελκυστήρας

Με ανάρτηση ο Αδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό του Διαδικτύου για την καταγγελία που έκανε εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς ότι έπεσε ο ανελκυστήρας. Σ’ αυτήν δεν παρουσιάζει μόνο γεγονότα, σχεδόν αποδομεί την καταγγέλλουσα αναδεικνύοντας τα κενά στην ιστορία της. Κατανοητό. Αλλωστε, ως γνώστης των κανόνων της σοσιαλμιντιακής αντιπαράθεσης, ξέρει ότι αν θες να διαμορφώσεις εσύ τον τρόπο που θα παίξει ένα θέμα, πρέπει να κάνεις γρήγορα. Πρέπει να πάρεις ασανσέρ, όχι να πας απ’ τις σκάλες.

Ρεύμα

Το συριζαϊκό γραφείο Τύπου, του οποίου προΐσταται ο Κώστας Ζαχαριάδης, δεν χαιρέτισε μόνο τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις. Ούτε περιορίστηκε στο να απευθύνει ένα ακόμη κάλεσμα στην κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος. Διαπίστωσε και ότι ο ελληνικός λαός «δεν πτοήθηκε από τις αυταρχικές πρακτικές και την εκστρατεία δυσφήμισης που έστησε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ». Λογικό, θα πείτε. Από το 2019 κι έπειτα πάντα ψάχνουν απεγνωσμένα ένα ρεύμα να καβαλήσουν εκεί στην Κουμουνδούρου.

Εμπόδια

«Ενα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος (Τραμπ) κατάφερε να το αλλάξει αυτό». Τάδε έφη Τζέι Ντι Βανς ενημερώνοντας τους τηλεθεατές του Fox News πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να προγραμματίσουν μια συνάντηση των τριών. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πως η τραμπική διοίκηση δουλεύει όπως δούλεψαν κι εκείνοι που τσιμέντωσαν τον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο: με μοναδικό στόχο να ευχαριστηθεί ο επικεφαλής της.