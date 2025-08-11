Με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 30.000 ευρώ και απειλή αφαίρεσης διπλώματος για 3 χρόνια, η ΑΑΔΕ σφίγγει τον κλοιό γύρω από ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία ενώ έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους ή να είναι σταθμευμένα σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myCAR.

Η ΑΑΔΕ θα αρχίσει να στέλνει κλήσεις στους κατόχους ΙΧ προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέντε χρόνια πίσω, ενεργοποιώντας αναδρομικά τις κυρώσεις του νόμου 4758/2020.

Οι οδηγίες

Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή των κυρώσεων, προβλέπει τα εξής:

Εάν περιέλθουν στην ΑΑΔΕ δημόσια έγγραφα από υπηρεσίες εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής (π.χ. Τροχαία) βάσει των οποίων έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχων όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, τότε υπάλληλοι συντάσσουν κλήση προς ακρόαση στην οποία αναγράφονται οι ως άνω διαπιστώσεις με τις οποίες στοιχειοθετείται η παράβαση.

Η κλήση κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

Οι απόψεις του ιδιοκτήτη ή κατόχου ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία υποβάλλονται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.

Σε περίπτωση απόρριψης των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου ή κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκδίδεται από την υπηρεσία πράξη επιβολής προστίμου η οποία κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η δήλωση ακινησίας θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται πρόστιμα για μη καταβολή των τελών και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αν τα τέλη έχουν ήδη πληρωθεί, τότε το πρόστιμο των 10.000 ευρώ επιβάλλεται μόνο του.

Τριπλάσιο πρόστιμο

Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή νέας παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη, για το ίδιο όχημα, εντός πενταετίας, το διοικητικό πρόστιμο εκτοξεύεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.