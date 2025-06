Την 24ωρη υποχρεωτική παρακολούθηση των οδηγών μέσω συστημάτων και εφαρμογών τηλεματικής, επιχειρούν να… επιβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες!

Σε πρώτη φάση επιδιώκεται η υποχρεωτική ασφάλιση με τηλεματική, να αφορά τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες οδηγούς, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των οδηγών!

Η ασφάλιση οχημάτων με τηλεματική, συζητήθηκε την περασμένη Τετάρτη στη συνεδρίαση της «Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου» και της «Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας», στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Από ορισμένες πλευρές υποστηρίχθηκε ότι «οι Έλληνες οδηγοί δεν έχουν την απαραίτητη οδηγική παιδεία και συνείδηση» και ότι «υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των οδηγών όλων των ηλικιών, με σύγχρονες μεθόδους με βάση την τεχνολογία». Μάλιστα, ο διευθυντής του Παρατηρίου Οδικής Ασφάλειας και καθηγητής του ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής, πρότεινε «την υποχρεωτική ασφάλιση με τηλεματική για τους νέους, ηλικιωμένους και επαγγελματίες οδηγούς, καθώς θα είναι ένα μέτρο όχι τιμωρητικό, αλλά επιβραβευτικό για την αλλαγή της συμπεριφοράς».

Η εφαρμογή της τηλεματικής στην ασφάλιση των οχημάτων, υποστηρίχθηκε στη συνεδρίαση, θα μπορεί να μειώσει έως και κατά 50% τα τροχαία ατυχήματα και τους σχετιζόμενους θανάτους ή τραυματισμούς και έως 30% την κατανάλωση καυσίμου και των εκπομπών CO2.

Τι είναι

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στην ασφάλιση των οχημάτων, όπου κάθε οδηγός, όπως και ο τρόπος που οδηγεί, παρακολουθούνται και καταγράφονται συνεχώς μέσω της τεχνολογίας, ενώ τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με τη συμπεριφορά του! Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μοντέλο ασφάλισης “pay how you drive” ή “pay as you drive”.

Πώς λειτουργεί

Το όχημα συνδέεται σε μόνιμη βάση με την τηλεματική:

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την τοποθέτηση στο όχημα μιας μικρής ηλεκτρονικής συσκευής (black box), είτε με τη χρησιμοποίηση μιας ειδικής εφαρμογής κινητού, η οποία θα συλλέγει τα δεδομένα της οδήγησης.

Επίσης, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες σε χώρες του εξωτερικού χρησιμοποιούν το OBDII (θύρα διαγνωστικού του αυτοκινήτου), ενώ άλλες βασίζονται αποκλειστικά στο smartphone του οδηγού.

Τι καταγράφει η τηλεματική

Στόχος είναι η 24ωρη καταγραφή της ταχύτητας του οχήματος και εάν από πλευράς οδηγού σημειώνονται συχνά υπερβάσεις (ταχύτητας). Επίσης, καταγράφονται η επιτάχυνση και τα φρεναρίσματα – αν είναι απότομα ή ομαλά.

Καταγραφή γίνεται και για τον τρόπο που στρίβει κάθε οδηγός – αν δηλαδή οι στροφές είναι απότομες ή επικίνδυνες.

Ακόμη, σημαντικό στοιχείο για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι ώρες οδήγησης – εάν δηλαδή, ένας οδηγός οδηγεί συχνά τη νύχτα, κάτι που θεωρείται πιο επικίνδυνο. Επιπλέον, καταγράφονται οι διαδρομές και τα χιλιόμετρα, δηλαδή πόσο συχνά οδηγεί κάποιος και τα μέρη στα οποία κινείται.

Ανάλυση δεδομένων και υπολογισμός ασφαλίστρων – Το «τυρί» και η «φάκα»

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, κάθε ασφαλιστική εταιρεία αναλύει τη συμπεριφορά του οδηγού – πελάτη της.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο πελάτης οδηγεί προσεκτικά, ενδέχεται να έχει μειωμένα ασφάλιστρα. Αν όμως καταγράφονται «επικίνδυνες συνήθειες», το κόστος της ασφάλισης όχι μόνο θα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αλλά θα μπορεί και να αυξάνεται.

Τα «πλεονεκτήματα» της τηλεματικής στην ασφάλιση, που προβάλλονται από πλευράς ασφαλιστικών εταιρειών, αφορούν: Τη μείωση του κόστους ασφάλισης για τους «καλούς οδηγούς» (εκπτώσεις συνήθως της τάξης του 10% – 15%). Τη «δικαιότερη τιμολόγηση» σε σχέση με το παραδοσιακό σύστημα. Την παροχή κινήτρων για πιο υπεύθυνη οδήγηση. Την παροχή συμβουλών για βελτίωση της οδήγησης και της συμπεριφοράς των οδηγών.

Ωστόσο, στον αντίποδα υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα και ισχυροί προβληματισμοί, με κυριότερα:

Τα ζητήματα της ιδιωτικότητας, καθώς ο οδηγός θα τίθεται σε 24ωρη παρακολούθηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όλα τα συστήματα τηλεματικής χρησιμοποιούν GPS και αισθητήρες και μπορεί να συνεχίζουν την καταγραφή του οδηγού, ακόμη κι όταν δεν οδηγεί.

Τις πιθανές αυξήσεις των ασφαλίστρων με το πρόσχημα της «κακής οδήγησης». Στις περιπτώσεις αυτές, ο οδηγός θα εξαρτάται απόλυτα από τις «καταγραφές» μέσω της τηλεματικής που θα προβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέση να τις ελέγχει και να τις αντικρούει.

Σε χώρες του εξωτερικού που εφαρμόζεται εκτεταμένα το μέτρο (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία), έχει διαπιστωθεί ότι το όλο σύστημα δεν είναι πάντα αξιόπιστο και αντικειμενικό. Για παράδειγμα, η κακή ποιότητα του οδοστρώματος, που θα αναγκάσει τον οδηγό να κόψει αμέσως ταχύτητα, μπορεί να θεωρηθεί ως απότομο φρενάρισμα. Επίσης, έχουν εμφανιστεί σφάλματα στη μέτρηση της ταχύτητας ή στη σύνδεση του οχήματος με το σύστημα παρακολούθησης του οδηγού μέσω της τηλεματικής.

Στην Ελλάδα, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ήδη προαιρετικά, ασφαλιστικά προϊόντα με τηλεματικά προγράμματα μέσω apps όπως το DriveON ή εφαρμογών της ίδιας της εταιρείας.